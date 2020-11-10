渝万高铁正式开工建设，设计时速 350 公里

IT之家11月10日消息 据西南铁路发布，11 月 9 日，重庆主城区至三峡库区重要城市万州的渝万高铁正式开工建设，这是继已通车的渝万城际铁路、在建的郑万高铁后，中国三峡库区再次加密的高铁线路。

IT之家获悉，渝万高铁是中国 “八纵八横”高速铁路京昆、包（银）海通道和重庆 “米”字型高铁网的重要组成部分；是沿江高铁通道的重要补充，是形成全线 350 公里时速郑渝昆、西渝昆（贵）的关键工程；是一条承担西南地区至华北、陕宁地区以及川渝地区至华中、华东地区区际长途客流为主，兼顾沿线城际客流的高速铁路。

据介绍，该项目自重庆东站引出，沿长江向东经南岸、巴南、涪陵、丰都、忠县至万州，正线全长 252 公里，桥梁 136 座，隧道 82 座，桥隧比 88.2%，设计时速 350 公里，建设总工期 4.5 年。

渝万高铁建成后，将与郑万高铁、渝昆高铁衔接形成京郑渝昆高铁重庆东通道，与渝西高铁、渝昆高铁衔接形成西渝昆重庆东通道，与渝西高铁、规划的渝贵高铁衔接形成西渝贵重庆东通道，将进一步缩短重庆与周边省会城市的时空距离，实现重庆主城至万州 50 分钟，重庆经万州至西安 2 个半小时，重庆经万州至郑州 4 个小时，重庆至北京约 6 小时，重庆至上海 7 个小时通达；与利用既有渝万铁路相比，渝万高铁建成后，上述 3 个通道在重庆境内的运行时间可节约 1 小时左右，将显著提升重庆铁路枢纽地位。