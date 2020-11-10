紫光展锐楚恩来：搭载四大核心组件的 Linux OS 平台产品大规模出货

今日，“2020 紫光展锐市场峰会”在上海召开，同期举办的 “操作系统 OS 研讨会”上，紫光展锐楚恩来介绍了紫光展锐在 Linux OS 方面的进展。他表示：“今年以来，紫光展锐在 Linux 平台上实现了大规模出货。”

谈及紫光展锐为什么做 Linux OS，楚恩来表示，Linux OS 诞生以来，小到 IoT 模组，大到超算服务器都能够良好的适应，主要得益于其良好的生态基础；灵活的特性，易于配置和定制满足差异化需求；庞大的社区，Open Source 资源丰富；可控性强。此外，随着业务的发展，越来越多的产品需要用不同的 OS 来适应不同的产品生态。

据楚恩来介绍，紫光展锐目前能够提供 Linux OS 定制开发平台；提供通信，AI，多媒体，Camera，无线连接等能力和开发接口；提供 5G 模组、MiFi、智能支付、监控等基础应用方案和产品；支持多种 Linux 发行版，为客户和合作伙伴提供了适用不同场景和生态的操作系统支持。

楚恩来重点介绍了紫光展锐的四大核心组件，包括通信组件、AI 组件、Camera 组件和安全方案。

通信组件方面，紫光展锐为嵌入式打造 AP 侧电话协议栈，满足 3GPP GSM UMTS 标准的设备提供可靠的框架，支持 2G/3G/4G/5G 通信功能，支持 5G modem 的 Call, Volte, Data, SS，个性 APN，运营商自适应，SMS, STK, 智能 ECC 等多种通信业务，提供高级 API 和模拟器支持。

AI 组件方面，目前展锐的多款芯片都具备 AI 能力，无论是 CPU、NPU、GPU 都提供 AI 运算能力。同时提供 AI SDK，如果是 Native 应用，直接调用 AI SDK 的 API 来进行软件编程，完成 AI 计算；如果是 Java 应用，通过 Framework JNI 来实现调用 AI SDK 的 API 来进行软件编程，此时使用的是离线模型。Java 应用还可以通过 AI Engine 来调用 AI SDK，此时应用需遵守 AI Engine 的使用规则。

Camera 组件方面，提供了 V4L2 适配，支持 GStreamer 开源框架，提供跨平台的通用 tuning 解决方案，支持多芯片的适配。

安全方案方面，包括可信子系统，程序完整性数据存储安全，内核安全增强，安全启动，固件安全，芯片安全。

楚恩来表示，目前紫光展锐量产出货的 5G 模组、MiFi 产品、智能支付、监控等解决方案都是基于上述框架研发生产。能够支持智慧医疗、智能零售、智慧教育、人脸识别、智慧仓储等丰富的应用场景。