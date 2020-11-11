苹果 M1 芯片及新 Mac 发布会看点一文汇总：大人，时代变了

11月11日凌晨02:00，苹果在线上举行了今年的第三场秋季新品发布会（IT之家图文直播回顾：点此前往），和会前大家预测的一样，本次发布会苹果的重头戏是基于ARM架构的苹果自研桌面端芯片，以及搭载该芯片的全新Mac产品。

考虑到可能有小伙伴没有熬夜观看直播，IT之家这里特将本次发布会的重点拧出来，汇总成一篇文章，方便大家快速了解本次苹果发布会的主要内容。

一、苹果M1芯片

本次发布会的第一个主角就是苹果首款专为 Mac 打造的芯片M1。M1 芯片是苹果首款采用5 纳米制程打造的个人电脑芯片，封装了160 亿个晶体管，为 Apple 所有芯片之最。

苹果表示，相较于目前最新的便携式Windows PC芯片，M1芯片拥有2倍的CPU运行速度，以及25%的能耗节省。

M1 芯片配备 8 核中央处理器，其中包括4个高性能核心和4个高能效核心，整体能让开发者以近乎 3 倍于以往的速度构建 App；M1芯片还拥有8个GPU核心，可同时运行将近 25000 个线程，从顺畅播放多条 4K 视频流，到渲染复杂的 3D 场景，都可胜任，同时还拥有每秒 2.6 万亿次浮点运算的数据处理能力。

M1 芯片也支持苹果的神经网络引擎，并大幅提升机器学习 (ML) 任务的处理速度。M1 芯片中的神经网络引擎采用16 核架构，每秒能进行 11 万亿次运算，将机器学习速度最高提升到了 15 倍。

在基础技术上，M1 芯片还将中央处理器、输入输出、安全等功能这些技术统统整合在同一块 SoC 芯片，将集成能力提升至新的高度。

M1 芯片还采用了统一内存架构，这是一种全整合定制模块，将一切都融入同一个高带宽、低延迟的内存池中。因此所有的 SoC 技术都可以访问同样的数据，无需在多个内存池之间来回拷贝，从而让性能和能效进一步提升。

此外，苹果M1芯片好包含如下特性：

采用苹果最新的图像信号处理器 (ISP)，通过更出色的降噪功能、扩展的动态范围和优化的自动白平衡，进一步提升视频质量。

拥有最新的安全隔区，提供先进的安全保护。

高性能的存储控制器配备 AES 加密硬件。

低能耗、高能效的媒体编码与解码引擎，性能表现更出众，并延长电池续航时间。

支持苹果设计的雷雳控制器，支持 USB 4，传输速率最高达 40Gb/s，还可兼容比以往更多的外设。

二、MacBook Air

新款MacBook Ai是苹果推出的第一款搭载自研M1芯片的Mac设备。苹果称，新的MacBook Air的速度比“同级最畅销的Windows笔记本电脑”快三倍，比“去年售出的98%的PC笔记本电脑”都要快。

与上一代机型相比，新款MacBook Air的CPU最高提速至 3.5 倍，GPU图形处理最高提速至 5 倍，机器学习最高提速至 9 倍，同时M1 芯片的存储控制器和先进的闪存技术，将固态硬盘性能最高提速至 2 倍。

新款MacBook Air 依然采用了无风扇设计，同时拥有格外出色的电池续航，无线上网时间最长可达 15 小时，视频播放时间最长可达 18 小时，续航能力创下 MacBook Air 新高。

同时，新MacBook Air基于M1的新一代图像信号处理器 (ISP)，能通过更出色的降噪技术、更广的动态范围、优化的自动白平衡调节以及机器学习增强的面部识别功能，提升前置摄像头的图像的质量。它还支持 P3 广色域显示，原彩显示、Wi-Fi 6等技术。

价格方面，MacBook Air M1 芯片（8 核心 CPU+7 核心 GPU）+8GB 统一内存 + 256GB SSD 售价 7999 元；M1 芯片（8 核心 CPU+8 核心 GPU）+8GB 统一内存 + 512GB SSD 售价 9799 元。嘘~你看的没错，256GB的MacBook Air GPU为7核心。

三、Mac mini

新款MacBook Air 之后，苹果还发布了搭载M1芯片的Mac mini 。在M1 芯片的 8 核CPU加持下，新款Mac mini性能比上一代机型最高提升至 3 倍，而它的 8 核图形处理器图形性能跃升到最高 6 倍，让 Mac mini 能够轻松应对复杂三维渲染等各种对性能要求较高的任务。

Mac mini的机器学习性能也实现了巨大的飞跃，速度最高提升到了上一代机型的 15 倍。

新款Mac mini 还采用先进的散热设计，最多支持连接两台显示器，其中包括全 6K 分辨率的 Apple Pro Display XDR；配备 Wi-Fi 6，无线连接更高速。

在扩展方面，新款Mac mini配备了一个以太网端口，两个雷雳/USB 4接口、一个HDMI 2.0接口、两个USB-A接口和一个3.5mm耳机接口。

价格方面，256GB版新款Mac mini售价5299元，512GB版本售价6799元。

四、13英寸MacBook Pro

苹果这次推出的最后一款Mac是全新的MacBook Pro。新款 MacBook Pro 具有 13 英寸的屏幕，同样搭载 M1 处理器，搭载 8 核 CPU，配合 MacBook Pro 的主动散热系统，速度比上一代机型最高提升至 2.8 倍 ，在编译代码、视频转码、编辑高分辨率照片以及处理其他工作时，都能带来非同一般的性能表现。同时苹果 M1 处理器还搭载 8 核 GPU，处理速度最高提升至 5 倍，无论是设计图形密集型游戏还是新产品，用户都能体验到极为顺畅的图形性能。

此外，基于 M1 处理器的神经网络核心，新款 MacBook Pro 在机器学习方面速度最高增加 11 倍，对于使用神经网络引擎的设备端机器学习任务，新款 13 英寸 MacBook Pro 堪称紧凑型 Pro 级笔记本电脑的速度担当。

续航方面，新款 MacBook Pro 也有一定提升，无线上网时间最长达 17 小时，视频播放最长达惊人的 20 小时，MacBook Pro 的电池续航最高可达上一代机型的 2 倍，并且也是所有 Mac 里最强的。

新款 13 英寸 MacBook Pro 的还拥有录音棚级麦克风，让录音和通话拥有纯净音色；M1 芯片的新一代摄像头图像信号处理器，让用户在进行视频通话时画面更锐利，亮部和暗部的细节更丰富。

新款 MacBook Pro 还通过 M1 芯片中的安全隔区以及触控 ID，带来先进的安全保护。它配备两个支持 USB 4 的雷雳端口，可连接比以往更多的外设，包括全 6K 分辨率的 Apple Pro Display XDR。

MacBook Pro M1 芯片（8 核心 CPU+8 核心 GPU）+8GB 统一内存 + 256GB SSD 售价 9999 元；M1 芯片（8 核心 CPU+8 核心 GPU）+8GB 统一内存 + 512GB SSD 售价 11499 元，国行机型将在获得批准后发售。

五、macOS Big Sur系统

macOS Big Sur系统不是本次发布会的新内容，但本次推出的所有新Mac产品都将搭载macOS Big Sur，并且macOS Big Sur也是针对苹果M1芯片深度优化的系统。同时苹果宣布，macOS Big Sur将于11月12日周四发布。

在发布会上，苹果演示了配合 M1 芯片，macOS Big Sur的运行效果，在日常使用过程中用户会明显感受到速度和流畅性的提升，与 iPhone 和 iPad 一样，Mac 现在也能够从睡眠模式下迅速唤醒，同时现在JavaScript的运行速度提升最高可达1.5倍，网页反应速度提升了将近2倍6。

在 macOS Big Sur 和 M1 芯片的支持下，Mac 用户能使用的 App 数量比以往大大增加。所有苹果开发的Mac 软件现均已支持Universal，并可在搭载 M1 芯片的系统上原生运行；现有的其他 Mac App，即使尚未更新到Universal，也可借助苹果 的 Rosetta 2 技术毫无障碍地运行；而且 iPhone 和 iPad app 现在也能直接运行于 Mac 了。

此外，Big Sur 的基础架构也经过优化，释放了 M1 芯片的强大性能，包括用于图形处理任务的 Metal 和用于机器学习的 Core ML 等开发者技术。

以上就是本次苹果秋季新品发布会的核心内容，关于最新发布的Mac系列新品，IT之家还会进行更多详细深入的报道，欢迎大家及时关注。

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