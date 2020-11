一图看尽苹果发布会：喊了多年的生态大一统终于要来了

伴随着库克一句 “Hello and welcome back”,苹果今秋以来的第三场发布会拉开帷幕,而本次发布会的主角,正是在 WWDC 上获得关注最多的 “One More Thing”—— 搭载 Apple Silicon 自研芯片的 Mac 电脑。

Mac 新纪元——M1 芯片

虽说本场发布会带来了全新的 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 以及 Mac mini,但这三款硬件的 “全新”更多指的就是 M1 芯片,也正是由于这颗苹果自研芯片的加入,才带来了今年三款新品的相应提升。

苹果已经在 iPhone、iPad、Apple Watch 等产品线上用了大量的自研芯片,对于芯片制造轻车熟路,M1 芯片虽定位 Mac 电脑,但依旧走高度集成化的路线,采用 5nm 工艺制程,封装了 160 亿个晶体管,集成中央处理器和图形处理器以及神经网络引擎。

M1 芯片配备 8 核中央处理器,包括四个高性能核心和四个高能效核心,其中四个能效核心同时工作提供的性能,都堪比现有双核 MacBook Air,同时耗电量只有此前的十分之一,从而可以大大延长续航时间,而当 8 个核心同时工作时,有可提供倍速于之前的处理能力。

而图形处理能力方面,M1 芯片搭载 8 核心图形处理器,拥有每秒 2.6 万亿次浮点运算的数据处理能力,可同时运行将近 25000 个线程,从顺畅播放多条 4K 视频流,到渲染复杂的 3D 场景;除此之外,Apple 还将移动端成熟的神经网络引擎技术引入 M1 芯片,神经网络引擎每秒可以进行 11 万亿次运算,将机器学习速度最高提升至 15 倍。

在今年的 WWDC20 上,苹果宣布 “Apple 芯片转移计划”,在两年的过渡期之后将全面结束和英特尔的蜜月之旅,而今天发布的 M1 芯片,正式迈出了这一计划的第一步。

生态新纪元——macOS Big Sur

Mac 电脑芯片全面转向 ARM 架构,对于苹果生态大一统来讲,也是最重要一步,曾经 macOS 上的 App Store 资源相比 iOS、iPadOS 匮乏不少,如今芯片的更迭铺平了底层的道路,macOS Big Sur 的到来更是清除了所有障碍。

首先通过 M1 芯片和 macOS Big Sur 的配合,为 Mac 电脑带来了更多在 iPhone 和 iPad 上的出色体验,比如能够从睡眠模式立即唤醒、提升的续航能力、以及更强大的安全保护功能。不过对于创作者、开发者来讲,最具有吸引力的特性当属 app 数量的增加。

首先通过 Universal 的支持,开发者开发一套应用即可同时在 ARM 架构和 X86 架构上运行,并可在 M1 系统上以原生的方式运行,而现有的各种 app,即便没有支持 Universal,也可以通过 Rosetta 2 技术实现无缝运行,同时 iPhone 和 iPad 上的各种 app 现在也能直接在 Mac 上运行。

这样的支持对于应用开发者和 Mac 用户来讲是双重利好,首先更多移动端的开发者如今也能进行 Mac 开发,将自己更多的创意、内容带到更多的平台上去;其次对于用户来讲,应用的跨平台极大降低了移动端与桌面端的割裂,让多场景协作可以更加流畅,不论是处理工作还是进行娱乐。

可以预见的是,macOS 未来还会与 iOS、iPadOS 进行进一步整合,可能在两年过渡期完成之后,几个平台之间的应用都无需二次调试,即可直接运行,桌面端和移动端的边界将被进一步打破,更多各自的优秀特性将被融合,完成真的生态大一统。

硬件新体验——全新 Mac 电脑

伴随着今天带来的芯片、软件更新,苹果还带来了 “Apple 芯片转移计划”过渡期的首批产品,全新 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 以及 Mac mini,三款产品在外形上都与之前产品保持不变,但由于 M1 芯片的加入,除了性能提升之外,还带来了多项由芯片带来的新特性。

首先 MacBook Air 和 MacBook Pro 的续航都有可观的提升,后者更是如今 Mac 阵营中续航最长的存在,Mac mini 同样在桌面级电脑中保持低能耗姿态;其次由于神经网络引擎的加强,Mac 如今在处理需要机器学习相关内容时,速度相比之前都会有明显提升;最后在 USB 4 接口、Wi-Fi 6 等连接性能的支持上,这三款设备也都顶到了如今行业的最高水准。

虽说三款电脑在硬件层面的更新不大,但 M1 芯片的加入对体验的改变,对于用户来讲可能是一种全新的体验,而对于整个行业来讲,苹果也凭借其优秀的软硬件整合能力,将 ARM 架构电脑第一次推上生产力舞台,而不再是之前的便携本、上网本定位,打破 X86 在整个 PC 市场的垄断地位。

最后对于苹果自身而言,使用自研处理器可以进一步降低整体成本,同时摆脱英特尔的芯片发布节奏和定位限制,使得苹果对于 Mac 的掌控更加全面,也进一步加强了整个苹果生态的壁垒。当 “Apple 芯片转移计划”完成之后,苹果可以通过全价位段的布局,进一步满足更大的消费市场,使得消费者购买任意苹果设备,都可以成为进入苹果生态的敲门砖。