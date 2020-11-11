NASA 申请 34 亿美元造登月飞船，美参议院：拨 10 亿

当地时间周二，美国参议院拨款机构提议明年向美国国家航空航天局（NASA）拨款 10 亿美元，用于打造将人类送至月球表面的全新登月飞船。但这一数字比 NASA 申请的资金少了大约 24 亿美元，资金短缺可能会推迟 NASA 在 2024 年实现首位女性宇航员登月的宏伟计划。

周二参议院拨款委员会公布了明年的 12 项拨款法案，为美国政府列出拟议预算。新公布的法案将向 NASA 拨款 235 亿美元，虽然比去年 NASA 预算有所增加，但比美国政府要求的 252 亿美元少了 17.5 亿美元。

美国政府一直呼吁在未来五年内增加对 NASA 的资助，从而帮助该机构完成阿尔特弥斯 (Artemis)登月计划，将首位女性宇航员和另一位男性宇航员送上月球表面。最初 NASA 计划在 2028 年实现月面着陆，但美国政府要求将时间提前至 2024 年。NASA 已经明确表示，为了在要求的最后期限前完成任务，有必要大幅增加预算，新的载人登月系统尤其需要更多资金。

今年 4 月，NASA 授予 SpaceX、蓝色起源和 Dynetics 三家公司开发登月运载工具的合同。最初的投入资金体量并不大，三家公司总共获得了 9.67 亿美元。为了推动登月飞船的研发加速。美国政府根据 NASA 提出的预算请求要求国会在 2021 年提供近 34 亿美元用于宇航员登月项目。最终，NASA 计划从三家公司中选出两家为阿尔特弥斯项目制造登月飞船，最终决定将于明年初做出。

然而，美国国会似乎并不愿意满足 NASA 所要求的全部金额。今年 7 月，美国众议院公布了其 2021 年的拨款提案，只提供 6.282 亿美元用于深度开发登月飞船。9 月份，NASA 局长吉姆 · 布里登斯廷（Jim Bridenstine）在出席参议院拨款委员会听证会时明确表示，这笔钱根本无法保证 NASA 在 2024 年的最后期限前完成任务。

“我想明确的一点是，我们对此非常感激，”布里登斯廷说。“但我还要告诉你们，这还不足以在 2024 年实现登月计划。我很高兴他们已经做的事情，这显示出国会两党对登月项目的强烈支持。但是，项目拖得时间越长，我就越担心它的风险。”NASA 还没有就美国参议院今天公布的法案发表声明。

实际的政府预算尚未最终确定。但是现在美国参众两院都已经公布了他们的预算提案，很可能最终 NASA 在开发登月飞船方面所获得的资金将在 6 亿到 10 亿美元之间。中标的两家公司可能会自掏腰包加速研发登月飞船，以期在 2024 年实现宇航员登月。但是，即便有更多资金，在 2024 年最后期限完成登月仍被认为困难重重。

如果拜登就职美国总统，登月任务也会面临更多的不确定性。拜登团队还没有公布任何有关其太空政策的细节，阿尔特弥斯项目在拜登领导下的命运也不确定。与此同时布里登斯廷表示，即使被要求留任，他也不打算在拜登领导的政府中继续担任 NASA 局长。

尽管未来充满了不确定性，但所幸 NASA 似乎仍有可能在明年获得一些资金用于建造登月飞船，仅比其所希望的少一些。