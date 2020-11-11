新款苹果 MacBook Air 和 MacBook Pro 最大区别：风扇

IT之家 11 月 11 日消息 苹果今天新推出的 13 英寸 MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro 笔记本电脑几乎一模一样，它们拥有相同的 M1 处理器、相同的内存和存储、相同的端口以及非常相似的屏幕。

那么两者最大的区别是什么呢？一个风扇。这个风扇，是 MacBook Pro 独有的。

MacBook Air 是一台无风扇的笔记本电脑，也是一台比 13 英寸 Pro 更厚的笔记本电脑，这有点搞笑。

关于 CPU 有一个事实是：如果给它们更好的散热，它们可以跑得更快。一个 CPU 的热设计功率 (TDP)比它的时钟速度有时更能预测其性能，在一个小型的、无风扇的机箱中，它们必须迅速地节流，但在一个更大的或更好的冷却机箱中，它们可以持续更长时间。

苹果向 The Verge 证实，新 Mac 电脑都有完全相同的处理器（低配版 MacBook Air 配备了 7 个 GPU 核心，而不是 8 个），理论上可以以相同的速度运行，但 MacBook Pro 和 Mac mini 的风扇让它们维持峰值性能更长的时间。

当然，苹果是想两全其美：在发布会上，它先是称赞 MacBook Air 采用了无风扇设计，然后又大谈特谈 MacBook Pro 的 “主动散热方案”（也就是你用了多年的风扇）。

除了风扇外，它们还有一些小的区别，如下：



13 英寸 MacBook Pro 的电池容量稍大 (58.2Wh vs. 49.9Wh)，比 MacBook Air 多出两个小时的电池续航。

13 英寸 MacBook Pro 的屏幕最大亮度略高 (500 尼特vs. 400 尼特)。

13 英寸 MacBook Pro 配备的是 Touch Bar 而不是物理功能键，不过两者都有 Touch ID 指纹传感器。

此外IT之家了解到，这两款笔记本的最高内存都是 16GB，这是苹果 M1 处理器目前的限制。