双 11 物流大提速，菜鸟称今年签收普遍比去年快一天

11月11日，天猫双11菜鸟总指挥孙建介绍，截至当前，2020天猫双11订单的平均签收时间，已经普遍比2019年提速1天左右。在物流订单量不断攀升的同时，走出了效率也大幅提升的神奇曲线。

作为疫情以来最大的全球消费季，天猫双11今年由从“光棍节”变成了“双节棍”，两波销售让供应链预测、物流准备更加从容。消费者在预售期内付完订金，菜鸟供应链就把货品发到买家附近的快递点和社区。一旦付完尾款，包裹就从身边送出，最快5分钟就能收货。

截止目前，今年双11菜鸟的黑科技矩阵已经有十项核心能力，包括了包括数据协同、智能预测、供应链大促宝、预售下沉、物流天眼、智能语音助手、无人仓、无人车、末端IoT、秒级通关等在内。其中仅快递公司升级的自动化流水线，全行业就超过了6000公里。

据介绍，今年菜鸟在双11跨境物流上也力度空前。受海外疫情影响，国际物流运力紧张的情况下，菜鸟的海外ehub昼夜不停运行，半个月内使用700多架次全货机和其他航班承担运输，成为保障进出口流通的大动脉。另外，为了提速全球物流，菜鸟在双11前已经将核心物流协调部署到15个国家，把中国快递的数字化经验提供给东南亚、南亚等国的物流公司，带动了全球物流的数字化升级。

“这个双11物流不单更快，也更绿了”。孙建说，菜鸟已经连续5年不断升级绿色物流措施，今年双11期间菜鸟仓发出的包裹，近半已经不再使用新增纸箱，并且换上了环保快递袋。在全国200多城市的8万多个驿站，消费者可以不同形式参与快递纸箱回收。回收站点数量比去年增加了1万多个。