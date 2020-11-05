圆通回应 “西安快递员摔快件”：双 11 压力大情绪崩溃，已批评教育

IT之家 11 月 5 日消息 近日有媒体报道，11 月 2 日下午，西安的张女士下班回家路过小区蜂巢柜时听见巨响，转头一看，竟发现一名快递员正在暴力摔快递。

11 月 4 日，圆通速递官方微博回应此事称，当事人为圆通西安市一加盟网点的业务员。双 11 期间，由于派送压力激增等原因，导致该业务员情绪崩溃。加盟网点已对该业务员进行约谈，进行严厉批评教育。另据陕西当地媒体报道，涉事快递员已经公开道歉。

圆通速递表示，关于有媒体曝光圆通西安一快递小哥摔快件一事，圆通西北管理区高度重视，第一时间进行了解。经了解，当事人为圆通西安市西郊四部加盟网点的业务员。双 11 期间，由于派送压力激增、客户催件、快递柜较少致投递困难等因素，导致该业务员情绪崩溃，通过摔快件行为发泄内心不满。

圆通速递表示，圆通西北管理区向受影响的客户表示道歉，并第一时间责令网点严肃处理。加盟网点已对该业务员进行约谈，进行严厉批评教育，并将按照相关规定进行处罚。业务员已充分认识到行为的错误，向客户诚恳表达歉意。圆通再次向全网加盟网点宣贯公司旺季期间的服务标准，要求严格落实总部相关规定，保障双 11 期间的服务质量，同时做好快递员的心理疏导和关怀工作。

另据陕西当地媒体报道，此前，涉事的快递员已经公开道歉，“我保证以后再也不出现这种事情了。“这位快递员在接受采访时表示，该小区快件较多，而智能柜较少。有的顾客不接电话，有的顾客不取货。同时，一直有顾客打电话给他，导致他 “晕头转向，情绪有点失控”。“我道歉，对不起。货如果有损坏我赔偿。”这位快递员表示。

IT之家了解到，据国家邮政局市场监管司副司长边作栋介绍，今年的旺季范围自 11 月初至 2021 年春节（2 月 12 日）前夕，共计 103 天。其中，“双 11”期间（11 月 11 日至 16 日）将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达 4.9 亿件，约是日常业务量的 2 倍。