Win10 Your Phone 应用将迎更新：支持调整安卓应用窗口大小

IT之家 11 月 8 日消息 Windows 10 的 Your Phone 应用功能非常丰富。该应用最初是作为一款简单的移动设备配套软件推出的，但在最近的更新之后，才变得更加有用。

在最近的一些更新中，Your Phone 启用了对安卓应用和屏幕镜像的支持。流媒体支持让用户可以通过 WiFi 和蓝牙在 Windows 10 上运行 Android 应用，整体体验比传统模拟器更好。

这一功能目前只有部分三星智能手机支持，而且变得越来越好，可以同时运行多个 Android 应用。目前微软工程师已经确认，未来Your Phone的更新还将允许用户调整 Android 应用的窗口大小。

目前，当用户将 Android 应用程序流式传输到 Windows 10 时，它们会在一个纵向风格的手机形状的窗口中打开。在不久的将来，当调整窗口大小时，一些应用程序将动态调整其 UI，而且能在全屏下启动应用。

这种体验可能与 Windows Phone 的 Continuum 或三星 Dex 类似。

IT之家了解到，这项功能还将允许正确编写的应用程序使用 Windows 10 的传统方形窗口形状，而不是类似模拟器的手机布局。

不过，其仍有改进的空间。例如，用户仍然需要拥有一部三星旗舰手机才能使用应用流功能。这是因为该功能的实现需要操作系统级别的集成，微软已经与三星合作，在 Galaxy 手机上实现了该功能，但不知道微软是否以及何时会与其他手机厂商进行合作。

“我们的大部分功能都能在更广泛的 Android 设备上工作。然而，这个特定的功能需要更深层次的设备 / 操作系统集成，我们直接与三星合作，使之成为可能。”当有用户询问对其他手机的支持时，微软工程师 Vishnu Nath 写道。