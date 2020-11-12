10 月特斯拉国产版 Model 3 产量大增，相较 9 月实现翻倍

据报道，最新的数据显示，今年 10 月特斯拉国产版 Model 3 的产量几乎实现了翻倍，10 月也成为了特斯拉在中国市场上销量第二高的月份。

10 月份特斯拉上海工厂一共生产了 22929 辆 Model 3，与今年 9 月相比产量提升了 1 万余辆。这意味着，在今年 10 月份中，特斯拉上海工厂每周可以生产超过 5000 辆电动汽车。

乘用车协会发布的数据显示，10 月中国产版 Model 3 的销量为 12143 辆。10 月份产量和销量之间的差距，暗示了国产版 Model 3 的出口量，今年 10 月底，特斯拉开始向国外市场出口国产 Model 3，欧洲是其主要出口市场。

在刚刚宣布将在中国生产汽车的时候，特斯拉明确表示，国产车型是为了供应中国市场的需求，而不会被出口到其他国家市场。然而，上个月的报道显示，特斯拉改变了自己的想法，该公司计划向其他国家出口在中国生产的 Model 3。

10 月 26 日，特斯拉在其上海超级工厂内举行了国产车辆出口欧洲庆祝活动，大约 7000 辆国产 Model 3 汽车将于第二天启程，出口到欧洲市场。这些车辆预计将于下月底抵达比利时港口，随后将被销往德国、法国、意大利、荷兰、葡萄牙、瑞士和瑞典等十几个国家。

特斯拉中国区总裁朱晓彤表示：“今天距离第一批国产 Model 3 的交付仅仅过去了 10 个月。如今国产 Model 3 不仅可以大规模供应中国市场，还成功通过了所有认证要求，进入了欧洲市场。”

以下为 2020 年迄今特斯拉各月产量与销量数字：

10 月：产量 22929 辆，销量 12143 辆

9 月：产量 12212 辆，销量 11329 辆

8 月：产量 12714 辆，销量 11800 辆

7 月：产量 12571 辆，销量 11041 辆

6 月：产量不详，销量 14954 辆

5 月：产量 11501 辆，销量 11095 辆

4 月：产量 11211 辆，销量 3635 辆

3 月：产量 10158 辆，销量 10160 辆

2 月：产量不详，销量 3900 辆

1 月：产量不详，销量 2620 辆