TrendForce 集邦咨询：苹果 M1 处理器将推升 2021 年 MacBook 出货量至 1710 万台

IT之家 11 月 12 日消息 TrendForce 集邦咨询旗下显示器研究处表示，受惠于疫情所衍生的宅经济效应，2020 年 Apple MacBook 出货量可望达 1550 万台，年成长 23.1%。同时，受到 Apple（苹果）11 日发布的 Mac 系列笔电新品与 Apple Silicon M1 处理器加持，预估 2021 年 MacBook 出货量将以 1,710 万台创下历史新高，年成长可望达 10% 以上。

TrendForce 集邦咨询称，虽然 13.3 吋 MacBook 新品价格与旧款无异，然通过搭载 Apple Silicon M1 使 MacBook 自原本 Intel X86 架构处理器，转为 ARM 架构处理器以后，可望大幅减少耗电量并延长使用时间。同时 Apple Silicon M1 所研发的各项功能与 macOS Big Sur 也将持续强化苹果旗下产品之间的互操作性，提升使用上的便利性与指令周期。

IT之家了解到，目前 M1 仅搭载于 13.3 吋的 MacBook Air 与 MacBook Pro，预计明年 14 吋与 16 吋 MacBook Pro 也将使用 Apple Silicon M 系列处理器，在产品线愈趋完整，以及产品效能显著提升下，预期 MacBook 销售动能未来仍会维持强劲力道。

TrendForce 集邦咨询表示，依据目前推估 2021 年全球笔电市场的出货年成长达 1.9% 来看，苹果表现相对亮眼。不仅能凭借首颗自主研发的电脑处理器带动明年 Macbook 出货量，另一方面，其在全球笔电市场的市占率也将由今年 8% 上升至明年 8.7%。