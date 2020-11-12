宝马发布电动 SUV iX 挑战特斯拉，计划 2022 年在美国上市

据报道，周三，德国豪华汽车制造商宝马发布了一款名为 BMW iX 的电动 SUV，该车预计将于 2022 年初在美国正式上市，将与特斯拉等其他电动汽车制造商的车型展开竞争。

宝马表示 iX 的续航里程为 300 英里（大约 480 公里），这一续航低于特斯拉长续航版 Model X，后者的续航为 371 英里（大约 597 公里）。宝马表示，在使用快速充电的情况下，车主只需要 10 分钟，就能为车辆增加 75 英里（大约 120 公里）的续航。

宝马表示，iX 的尺寸将与现在销售的 X5 SUV 相近，车辆内部将使用一个贯穿式的弧形屏幕。

当前电动汽车市场正在快速发展，许多初创企业和传统车企都推出了自己的电动汽车，而电动 SUV 这一细分市场也受到了消费者的关注，宝马 iX 瞄准的正是这一市场中的高端客户。

当前市场上，特斯拉 Model X 的主要竞争对手包括蔚来、通用旗下的凯迪拉克品牌，后者刚刚发布了一款名为 Lyriq 的中型电动 SUV，新车预计将于 2022 年上市。戴姆勒旗下的梅赛德斯奔驰和大众集团也都在开发自己的高端纯电 SUV 产品。

福特推出的电动版野马 Mustang Mach-E 也希望能够在高端电动汽车市场上分一杯羹。福特汽车在本周一表示，该公司将会推出第二款电动汽车，将与 Mach-E 使用相同的平台。