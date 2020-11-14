深度操作系统 20 1003 更新发布：支持系统备份、全盘备份，新增深度浏览器

IT之家11月14日消息 深度操作系统 20 1003 更新现已发布（11031.106 build），新增备份还原、深度下载器、深度浏览器。

其中，备份还原支持系统备份、全盘备份、手动还原、还原所有设置等功能。

IT之家了解到，深度浏览器则采用全新简约设计。新增的深度下载器支持创建任务（添加下载链接、BT 种子）、查看下载状态、下载文件删除、文件回收站等功能。

本次更新还针对桌面环境、应用软件等进行 200 余项优化，对性能方面进行优化。

需要注意的是，由于下载器、浏览器还未对外正式发布，未默认集成推送，需要手动安装，执行命令如下：

sudo apt update && sudo apt install downloader org.deepin.browser

以下为深度操作系统官方公布的更新内容：

控制中心

· 新增备份还原，提供系统备份、全盘备份、手动还原、还原所有设置等功能

· 修复新装系统后，概率性只显示一个分辨率选项

· 修复 “透明度调节”设置项显示被压缩的问题

· 修复外接无线网卡时，网络设置项的三级菜单被删除

· 修复账户列表滚动条挡住账户边框的问题

· 修复在键盘和语言设置项，点击快捷键后三级菜单闪屏的问题

· 修复快捷键 “”Ctrl+Alt+A”概率性无法调起截图录屏功能的问题

· 修复开启蓝牙耳机噪音抑制开关后，控制中心崩溃的问题

· 修复声音输出页面，蓝牙耳机的左右平衡滑标不在中间位置

· 修复打开音乐播放器后，任务栏声音插件对勾选项自动跳转的问题

· 修复开启窗口特效下第一次登录 Deepin ID，网络帐户登录页面显示为直角

应用软件

· 新增深度下载器，支持创建任务（添加下载链接、BT 种子）、查看下载状态、下载文件删除、文件回收站等功能

· 新增深度浏览器，全新简约设计、人性化功能、极致性能，带来秒开网页的畅快体验

· 优化更新邮箱、磁盘管理器、相机等，提升使用体验

· 修复启动火狐浏览器后窗管的 CPU 占用率高达 140%+ 的问题

· 修复谷歌浏览器登录深度科技社区后，依然显示未登录状态的问题