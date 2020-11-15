WhatsApp 终止对 Win10 经典 Edge 浏览器支持

IT之家11月15日消息 外媒 Windows Latest 报道，今年 1 月，微软推出了基于开源平台 Chromium 的新 Edge 浏览器。旧的微软 Edge 现在被称为 legacy Edge 或 Edge legacy，微软表示准备在明年放弃对该旧浏览器的支持。

如果你还在使用微软 Edge 经典版访问 WhatsApp Web，那么你真的需要升级浏览器了。根据 WhatsApp 声明，如果你不这样做，那么你就无法在 Microsoft Edge 中使用 WhatsApp Web。

Facebook 希望用户从微软商店下载最新的 Windows 10 更新或 WhatsApp 桌面应用 (网页包装器)，因此将重点转向最新版本的 Microsoft Edge 浏览器。

如果你还想在 Edge 中使用 WhatsApp Web，Facebook 建议升级到微软 Edge 80 或更新版本。

该消息还建议切换到替代品，如 Chrome，Firefox 或 Opera 浏览器。

IT之家获悉，Chromium Edge 将在 Windows 10 的所有版本中取代 Edge Legacy，微软已经开始推出 Windows 10 版本 20H2 与新的 Edge 浏览器，所以你不必应用额外的更新来进行切换。

除了经典 Edge 浏览器，微软还计划通过阻止浏览器中的基本服务来杀死 Internet Explorer 11。在 2021 年 3 月支持结束后，当用户试图使用经典 Edge 访问不兼容的网站时，他们将被重定向到 Chromium Edge 浏览器。

Chromium Edge 的一大新功能是集锦，它允许你在浏览器内收集、组织和管理你的项目。还有另一个功能叫做 Sleeping Tabs，它的目的是在你打开大量标签页时，确保 Edge 的低内存使用率。