马斯克：我有一些对抗严重感冒的经验，希望尽快过去

IT之家11月16日消息 上周五，马斯克发推表示自己经历了一些非常玄学的事情：进行了四次新冠病毒检测。两次结果为阴性，两次结果为阳性。

之后，他表示只是典型的感冒症状，到目前为止并没有什么非同寻常的地方。之后承认前几天有一些轻度嗅觉失敏、咳嗽和轻微发烧的症状，但现在并没有任何问题。

第二天，他表示自己很可能是一个中等程度的病例，症状是轻微感冒，但并不奇怪，因为新冠病毒也是一种感冒。

随后，他承认，虽然感觉就像是普通的感冒，但伴随的是更多身体疼痛和头昏脑胀以及咳嗽/打喷嚏等。

昨日晚间，他表示现在感觉很正常，只是上周出现了一些小感冒的症状。而他正好有一些应对重感冒/流感的经验，虽然说这只是温和的感冒，但希望它尽快结束。

今年早些时候，马斯克表现出了对新冠病毒的不屑，甚至说自己和孩子不会注射疫苗。

IT之家了解到，今年 9 月，马斯克表示，他和他的家人都不太可能在未来接种新冠疫苗。他表示，这场大流行 “削弱了他对人性的信心”。他称他和他的孩子都没有感染新冠的风险，因此不太可能需要疫苗。

马斯克还谴责了全球范围内的封锁，尤其是美国的封锁，此前他曾称这些封锁是 “不道德的”和 “事实上的软禁”。在被问及自己的员工及其家人所面临的风险，以及他们可能会因感染去世时，马斯克说，“人总有一死。”