IT之家 2020 年科技趋势榜产品征集

不知不觉，2020已经接近尾声。

今年，成立9年的IT之家迎来了新的里程碑：

IT之家主站点：百度指数科技网站2020年度Top 2（7月进入第一）

IT之家微信公众号：全国500强（现451名）

IT之家微博：600万粉丝

IT之家聚合：网易号数码榜第一，搜狐号科技榜第一，UC大鱼号科技榜第一，腾讯半年品类价值榜数码类Top 3……

如今的IT之家已经成长为全媒体平台的科技媒体，也是用户活跃度最高的科技媒体。这些活跃用户有着极强的社交属性和舆论影响力，同时也是新消费、新零售的主要动力来源，会直接影响到“身边人”的消费。

作为消费市场的主力军，IT之家用户群体也推动了科技数码行业消费新主张，虽然2020年充满了挑战，但对于消费者来讲，好的产品才有更好的关注与追捧。

新冠疫情的黑天鹅和内外部大环境的急剧变化，让不少的品牌和产品都感到压力，尽管如此，无数的工程师和产品经理们也让我们见证体验到很多好玩、好用、有意思的产品。

IT之家邀请广大用户提名您认可的优秀产品，参加『IT之家2020年科技趋势榜』评选活动，见证我们的一路前行。

期待2021年，遇见更好的产品。

提名方式

提名链接：点此报名（提名产品报名页面）

或扫描下面二维码提名产品：

提名截止日期：2020年12月20日15:00