【IT之家开箱】OPPO 智能电视 S1 图赏：4K QLED 量子点屏幕悬浮震撼

IT之家11月16日消息 在10月份的 OPPO 智美生活发布会上，OPPO 正式发布了智能电视 OPPO TV S1和OPPO TV R1，并且在11月初已经开售。现在IT之家拿到了这台OPPO TV S1，为大家带来图赏。

IT之家获悉，OPPO智能电视S1采用了来自悬浮设计，带来了多维的视觉体验，屏幕微微向前延展1.86mm，影像犹如悬浮于空，呈现如3D般视觉体验。采用了浑然一体无缝边框，重新诠释客厅美学。

OPPO TV S1 采用一块 65 英寸的 QLED 量子点屏幕，分辨率可达 4K（3840x2160），支持 VRR 48Hz-120Hz 可变刷新率，拥有 NTSC 120% 超色域，直下式背光，210 分区背光，支持动态分区调光，峰值亮度 1500nits，游戏延迟低至 20ms。

室内阳光正强时，屏幕低反射涂层可吸收多余环境光线，减少画面炫光，还能支持178度清晰广视角。自适应环境光感应，可悄悄为你适配画面亮度。

此外，OPPO TV S1 搭载了联发科旗舰级 MT9950 芯片，支持 WiFi 6，提供 8.5GB内存+128GB存储，提供HDMI 2.1接口等。

OPP智能电视拥有 Breeno 语音智能助手，搭载一颗可升降摄像头，可进行 AI 健身、实时视频通话、NFC一键投屏等功能。

该电视行业首发 4K 级 UI 界面，运行 ColorOS TV 系统，拥有 18 个扬声器，支持丹拿调音，可达 85W 功率，拥有 5.1.2 声道（中央声道 + 左右声道 + 左右环绕 + 低音单元 + 天空声道），支持杜比全景声 Dolby Atmos。支持 4 大平台资源（腾讯、优酷、芒果、爱奇艺）

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