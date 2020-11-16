OPPO 新专利：15 倍变焦和圆形弹出式摄像头

IT之家11月16日消息 据外媒 LetsGoDigital 今日报道，一项新专利表明，OPPO 正在研究在更薄的机型中集成 15 倍混合变焦镜头的可能性。

OPPO 移动通信于今年四月向 WIPO（世界知识产权局）申请了这项专利，并已于 2020 年 11 月 12 日公布。

该设计拥有特别的弹出式摄像头，虽然不清楚这样设计的好处，但至少这是一种大胆的样式创新。

OPPO 使用了一个半圆形的转盘式弹出前摄，当用户需要时，它会自动从外壳中弹出。

为方便用户理解，外媒制作了以下渲染图，外媒预计该机将成为 Reno 系列新旗舰，可能会取代目前 10 倍变焦版，因此采用了部分 Reno 系列的设计元素。

▲ 图源 LetsGoDigital，下同

该机背面采用竖排三摄，专利中提到了远距镜头、广角镜头和超广角镜头。然后，专利还进一步介绍了该机的光学变焦，其中提到了 15 倍混合变焦功能。IT之家了解到，目前，还没有智能手机支持 15 倍的混合变焦。

其他方面，该机外壳可以是金属、陶瓷或玻璃等材质。

值得值得一提的是，OPPO 将于 11 月 17-18 日召开 OPPO 未来科技大会 2020 （OPPO INNO DAY 2020），届时将展示两款概念机型，目前已确定其中一款是类似 TCL 此前展示云卷屏的卷曲式手机，另一款未知。