文件曝光：苹果 Mac M1 芯片图形性能击败 GeForce GTX 1050 Ti/Radeon RX 560

IT之家11月16日消息 在 11 月 11 日凌晨的发布会上，苹果公司推出了首款自研基于 ARM 架构的 Mac 芯片 M1，配备 8 核中央处理器、8 核图形处理器和 16 核架构的神经网络引擎，CPU、GPU、机器学习的性能及能效，较目前的产品都有明显提升。苹果自研 M1 将采用目前行业最先进的 5nm 工艺打造，集成 160 亿个晶体管。

外媒报道，根据Tom's Hardware发现的一份新的基准测试文件，苹果的M1处理器的图形性能经常超过桌面GPU，包括英伟达GeForce GTX 1050 Ti和AMD Radeon RX 560显卡。

IT之家获悉，根据苹果公司说法，M1的八核GPU可以同时处理接近25000个线程，并提供高达2.6 TFLOPS的处理性能。这与Radeon RX 560达到的TFLOPS相同，仅低于GeForce GTX 1650的2.9 TFLOPS。

GFXBench 5.0基准是在苹果的Metal API下进行测试的，结果显示M1的性能往往比英伟达GeForce GTX 1050 Ti和AMD Radeon RX 560高出不少。目前还没有GeForce GTX 1650的Metal基准进行比较。

在Aztec Ruins Normal Tier测试中，Radeon RX 560达到146.2 FPS，GeForce GTX 1050 Ti达到159 FPS，M1达到203.6 FPS。整个测试结果类似，M1几乎一直超越了两款桌面GPU的性能。

值得注意的是，GFXBench 5.0基准主要用于测试移动设备，GeForce GTX 1050 Ti和Radeon RX 560是老款GPU。尽管如此，苹果M1包含集成GPU，而且它能超越75W台式显卡的事实令人印象深刻。随着本周首批搭载M1的Mac到达客户手中，更详细的GPU对比可能很快就会到来。