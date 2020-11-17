新荣耀团队曝光：多位华为管理层空降至新荣耀

IT之家11月17日消息 据腾讯《一线》今日报道，知情人士透露，昨晚华为召开的股东会议已确定了新荣耀公司的管理团队以及人员安排，将会有多位华为管理层空降至新荣耀。

新荣耀管理层包括华为消费者业务首席运营官万飙、荣耀总裁赵明、华为产品线副总裁方飞、华为消费业务中国区零售管理部部长杨健等。

消息人士称，万飙将出任新荣耀董事长，主抓其擅长的供应链管理，负责新荣耀产品线规划，以确保新荣耀公司产品所需各类芯片的供货。

赵明将出任新荣耀 CEO，负责公司日常运营，主抓渠道。

原华为消费者业务产品线副总裁方飞将出任新荣耀产品线总裁，负责新荣耀产品线规划。IT之家了解到，方飞此前主要负责定位年轻化的产品线，如华为 nova、畅享、畅玩、麦芒等。

而原华为消费业务中国区零售管理部部长杨健将出任新荣耀零售管理总裁，负责全球零售工作以及部分渠道管理。

其他荣耀高层及团队将保持不变。

华为、荣耀方面暂未公布更多内容，同时未对该内容回复。假若该消息属实，加上荣耀现有人数，新荣耀员工大约有 8000 人。

此外，关于新荣耀未来如何发展一事，消息人士表示昨晚的股东大会也给出了方向，即围绕 AIot，加速荣耀 “1+8+N”全场景战略的全球落地。