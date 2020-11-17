OPPO 陈明永：竞争不是你死我活，提出 “科技为人以善天下”理念

11 月 17 日下午消息，在今日的 OPPO 未来科技大会 2020 上，OPPO 创始人兼 CEO 陈明永发表题为《跃迁 · 致善》的演讲。

他从自己的经历讲述，认为经商不靠凶猛狠诈，依然可以实现好的结果。应该坚持长期主义，不要被短期利益所诱惑，做正确的事。

他举例称，OPPO 研发第一款手机时，花费一年半时间做出了一个版本，客户的评价也很好。但 OPPO 没有将其上市，而是又花费半年时间重新设计和打磨。最终这款产品上市之后，半年时间销量突破 100 万台。

“事实证明我们的选择没有错。”陈明永说。

当前的智能手机市场，竞争十分激烈。但他认为，同行互撕等短期行为是一时的，无法改变结果，损失却是长远的。OPPO 认为，竞争不是你死我活，即使是激烈的竞争中，也没必要赤膊拼杀。同行之间，也需要共荣。

“凶猛狠诈，不仅不美好，也不是商业的本质。科技发展的本质是为人服务的。”陈明永提出了 OPPO 的竞争观：只为美好，不唯赢。

对于科技创新，他提出 OPPO 的科技理念：科技为人，以善天下。相比凶猛狠诈的恐惧式创新，他将 OPPO 的科技创新总结为致善式创新。也即是 OPPO 的科技创新会从用户的角度出发，把科技作为手段，实现每一个人对美的追求。

“我不希望算法强大了，人的想法没有了。OPPO 希望与合作伙伴共同发展。平均对待每一个人的人性，通过致善式创新，实现至美的世界。”他说。