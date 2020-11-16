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OPPO 明天发布概念机：视频暗示屏幕 “可拉伸”

2020/11/16 22:23:53 来源：IT之家 作者：马卡 责编：马卡
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IT之家11月16日消息 OPPO 将于 2020 年 11 月 17 日 - 18 日在深圳举办 OPPO 未来科技大会 2020 （OPPO INNO DAY 2020），届时 3 款概念产品与 2 套技术系统会在大会上正式亮相。

目前根据OPPO官方的预热，OPPO将于明天发布一款概念手机，这款概念手机最大的亮点是屏幕可以“收放自如”，有猜测 OPPO 概念机将采用 “云卷屏”，屏幕可以进行横向拉伸。

今天晚间，OPPO官方又分享了一则概念机的视频，视频通过三个不同的小场景，用“拉”的方式暗示了这款概念机的屏幕

视频：点此

据IT之家此前报道，LetsGoDigital 曾发现过一份 OPPO 申请的新专利，显示 OPPO 似乎正在开发可伸缩型的智能手机。

这份专利描述了一种上下拉伸或者说垂直方向上的折叠机型。从最大形态看，该机与目前主流机型一般无二。但他可以通过将长边压缩（或指拉伸、卷曲等方式）进行折叠，最小状态下预计接近整机的一半体积。这款概念机的设计，很有可能会与这份新专利有关联，当然，在明天的发布会上，OPPO将正式揭晓谜底。除了概念手机之外，OPPO还将发布一款概念级应用——OPPO CybeReal，以此探索数字世界与现实世界的边界。

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关键词：OPPOOPPO概念手机

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