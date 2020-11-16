三星 S21/S21+/S21 Ultra 全配置曝光：骁龙 875 或 Exynos 2100，全系 120Hz 屏幕

IT之家 11 月 16 日消息 外媒 Android Police 最新曝光了三星 Galaxy S21 系列的完整规格，他们表示已经看到该设备的官方媒体渲染图，与之前泄露的基于 CAD 的渲染图相同。

下面是三星 S21 系列爆料配置图表：

三星 S21： 采用 6.2 英寸 FHD+ LPTS 120Hz 屏幕，搭载 4000mAh 电池，12MP+64MP（长焦案）+12MP（超广角），Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.1，塑料后盖

三星 S21+： 采用 6.7 英寸 FHD+ LPTS 120Hz 屏幕，搭载 4800mAh 电池，12MP+64MP（长焦）+12MP（超广角），Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.1，玻璃后盖

三星 S21 Ultra：搭载 6.8 英寸 QHD+ LTPO 120Hz 自适应屏幕，搭载5000mAh电池，108MP（第二代）+10MP（3X）+10MP（10X）+12MP （超广角），Wi-Fi 6E + 蓝牙 5.1，玻璃后盖

IT之家获悉，爆料揭示，基本款的三星 Galaxy S21 将有一个塑料后盖，而三星 S21 Ultra 将配备玻璃后盖。三款手机均搭载基于安卓11的One UI 3.1系统。

三星 S21 系列将会有搭载骁龙 875 的版本，或者 Exynos 2100 的版本，电池续航能力会有所提升。所有设备都将支持至少 25w 的快充。

三星 S21 Ultra 将具有惊人的 1600 尼特峰值亮度。他们还确认该设备将支持 S-Pen，但这不会包含在包装盒子里。

三星 S21 Ultra 还将采用特殊的摄像头设置，拥有两个长焦传感器：一个 3 倍光学长焦和一个 10 倍光学 “超级”长焦，100 倍空间变焦也将回归。

三星 S21 Ultra 相机将支持 60fps 录制、超级稳定防抖、8K 30fps 视频、根据光线条件自动切换 30fps 和 60fps 的能力以及双摄。

三星 S21 + 和 S21 Ultra 将支持 UWP，可以配合三星尚未发布的 SmartThings 追踪器使用。

早前有报道称，三星S21系列设备将在 2021 年 1 月底前上架。