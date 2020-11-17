世界首台千吨级架桥一体机 “昆仑号”架设福厦高铁湄洲湾跨海大桥

IT之家11月17日消息 据中国铁路发布，近日，世界首台千吨级架桥一体机 “昆仑号”，开始架设世界首座采用 1000 吨重、40 米跨箱梁的跨海高铁桥梁——新建福厦高铁湄洲湾跨海大桥。这是继今年 6 月正式投用以来，“昆仑号”首次挑战海上强风环境！

▲福厦高铁

IT之家获悉，福厦高铁是福建省首条时速 350 公里的高铁，全长 278 公里，建成后，福州至厦门行程缩短至 1 小时内，为打造福建沿海 “一小时经济圈”提供强劲动力。

“昆仑号”千吨级运架一体机堪称 “全能”，具有智能化程度高、多用途等特点，实现了中国高铁建设技术的提升和创新。该设备可以同时兼容 24 米、32 米和 40 米跨度的高铁箱梁施工作业，可以提升 25% 的架梁速度。

▲过隧时间短

在遇到隧道时，传统架桥机必须先拆装后才能通过，一般需 3 至 5 天时间；而 “昆仑号”千吨级架桥一体机能够实现自动过隧，节省的时间可以架设完成一座 400 米长的高铁桥梁。

同时，它还首次实现了隧道内架梁、隧道进出口 0 米架梁等多种特殊工况下的施工，这对于在高山深谷遍布、桥隧转换频繁的西部地区修建高铁具有十分明显的优势。

▲抗 7 级海风

“昆仑号”在地形、地质复杂的西部地区优势明显；此次，“昆仑号”在平均 7 级强风的湄洲湾又经受了 “抗风”作业的检验。

“昆仑号”的结构稳定性按 7 级海风进行设计，同时，一体式架桥机在海上大风环境中具有可规避的优势：架完箱梁之后随即返回梁场，可有效规避不可预见的风险。

“昆仑号”使得高速铁路建设的桥跨布置更灵活，可减少列车与桥梁的共振，为我国实现更高时速的铁路建设提供了技术保障。

湄洲湾跨海大桥海域施工长度为 10.8 公里，主桥为双塔三跨矮塔斜拉桥。