英特尔：尽管本季度收入下降，但新工艺进展良好

IT之家11月18日消息 英特尔昨日公布了新一代 Ice Lake-SP 至强 Platinum 处理器的性能数据，并将其与 AMD 的第二代 EPYC Rome 处理器进行了比较。

据 overclocking 报道，虽然今年英特尔收入不景气，但依然表示将在 2021 年加速 10 纳米工艺的推出进程。

英特尔打算加快各种 10nm 产品的生产； 到今年年底，Tiger Lake 设计有望达到 100 种。Ice Lake-SP 应该会在 2021 年第一季度出货。此外，英特尔现已推出第一个独立显卡，名为 DG1（或 Xe MAX），虽然仅在笔记本电脑上可用，但是英特尔宣称将在出货用于台式机的型号。

英特尔表示，所有这一切都可归功于亚利桑那州的晶圆厂，该晶圆厂终于完成了 10 纳米晶圆生产，预计未来的产量有望提高。

在未来的处理器和蚀刻工艺方面，英特尔计划在 2021 年第三季度推出 Alder Lake 系列，且 Sapphire Rapids 系列也将在明年年底开始取样，并在 2022 年初推出。

对于 7nm，英特尔依然很有信心，并宣布已经 “修复”了他们遇到的问题。该公司现在声称已取得非常好的进展。

尽管如此，我们仍不知道英特尔准备在 2023 年推出哪种型号。如果内部产力不足，也将有可能外包到其他代工厂生产。

值得一提的是，英特尔本月已将其 NAND 存储器业务出售给 SK 海力士。

这是英特尔又一个放弃的市场（此前将 5G 部门交给苹果），其内存部门（NAND）现已通过 90 亿美元的价格卖给 SK 海力士，从而结束了英特尔的 SSD 时代。IT之家了解到，英特尔仍保有自己的高端型号：Optane。