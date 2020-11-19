统信首次公布 UOS 桌面常用应用适配进展：腾讯 QQ、微信、钉钉推进沟通中

IT之家11月19日消息 操作系统是否好用的一个重要指标就是桌面软件生态。统信软件表示，2020年其在生态适配上进展迅速，统信桌面操作系统已完成各类软硬件产品适配超过 1 万款。（数据来自：2020 年 11 月 19 日，统信 UOS 生态网站适配清单）

统信软件称，常用软件直接影响用户使用体验，通过政企客户的调研和反馈，深入了解用户办公场景下的应用软件使用需求，与诸多厂商完成了适配合作，在常用软件的适配上取得了良好的成绩。

▲已经与统信 UOS 完成适配的常用软件（排名不分先后）

不同行业的用户还有着更多个性化的软件使用需求（如：金山词霸、百度输入法、同花顺、腾讯 QQ、酷狗音乐、QQ 音乐、腾讯会议、钉钉等），统信也在稳步推进与相关厂商的适配合作，相信更多的常用软件厂商也会主动加入进来，共同推动自研操作系统生态的发展。IT之家发现，微信、爱奇艺视频、优酷PC客户端等也都在推进沟通中。

▲正在推进适配的常用软件

统信表示，UOS 的生态日趋完善，适配成果显著，但生态构建不是一朝一夕，也不是一两家企业就可以做成的事情，需要大家同心协力，长期坚持。虽然当前有些软件厂商还没有意识到信创生态的市场价值，没有加入生态适配的动力，但信创产业的发展已成为大势所趋。

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