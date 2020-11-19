vivo OriginOS 操作系统更多信息公布：搭载增强内存管理技术 1.0，支持地震预警功能

IT之家11月19日消息 今日上午，vivo 举行 VDC 2020 开发者大会，公布了全新手机操作系统 OriginOS 的更多信息。

触控方面，OriginOS 通过触控数据报点分析和平滑处理，大幅降低触控的抖动，优化边缘触控和游戏等关键场景的触控反应速度，触控抖动降低 30.32%，触控时延最大减少 46.27%。

OriginOS 支持增强内存管理。vivo 表示，随着 Android 版本的迭代，各个 APP 占用的 DDR 内存越来越大。DDR 内存已经变成了系统中最大的资源瓶颈。vivo 提出了 “增强内存管理技术 1.0”解决方案，通过内存融合、进程优化、应用预载三种技术，解决这个行业难题。

OriginOS 支持全新 Multi-Turbo 5.0，包含视觉响应优先、计算资源优配、应用预载 2.0、智能冻结技术 2.0、VPG 2.0 等技术。

图像美化修复方面，OriginOS 带来了夜景人像和老照片修复的功能，实现了便捷的图片后处理功能。

办公方面，OriginOS 提供了信息传递与处理方案，适用于跨设备、跨场景、多文件格式等办公场景下的办公体验。

智能家居方面，vivo 表示，其智能家居 IOT 现已覆盖支持安防、厨电、清洁、照明、运动健康等 9 大类智能设备，已接入行业中 95% 以上的品类。

智能车载方面，vivo 车联网产品——智能车载 Jovi InCar 正式公布，搭载车钥匙、车机投屏、近场控制 3 大能力，目前已支持 60 多个汽车品牌，超过 500 款车型。

政务服务方面，OriginOS 接入国家政务服务平台。用户可以在 vivo 手机上查办社保、公积金、医保、查成绩、办理出入境等服务。

IT之家了解到，vivo 在负一屏为用户提供了一站式防疫服务与地震预警功能，提前 21 秒发布地震预警信息。

适配方面，vivo 表示，OriginOS 将在下一代 X 旗舰机型上首发。之后，第一批升级计划机型包括 X50、NEX 3S、iQOO5 等十余款机型，时间为 2021 年 1 月 31 日之前。第二批升级机型包括 X30、NEX 3、iQOO Neo 等更多机型，时间为春节前，其他机型升级计划后续将会陆续推出。