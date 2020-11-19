苹果第五届移动应用创新赛手记：完善的不像学生作品

2020 年 11 月 15 日，第五届移动应用创新赛正式落下帷幕。最终，来自浙江大学的 Seal Create 团队作品 Seal Create 获得了最具创新奖。IT之家受邀参加活动的最终决赛与颁奖，并记录了我在决赛现场的一些所见所闻。

▲Seal Create 团队成员

什么是移动应用创新赛？

“移动应用创新赛”是 “中国高校计算机大赛”的竞赛模块之一。而 “中国高校计算机大赛”刚刚入围 2019 年全国高校学科竞赛排行榜，位列第 29，是为数不多的计算机类高校竞赛。“移动应用创新赛” 旨在促进高校计算机课程教学内容和教学方法改革，激发学生创新意识，提升学生利用计算机分析问题、解决问题的能力，特别是移动应用的设计与开发能力，培养团队合作精神，提高高校移动应用开发类课程的教学水平，促进校际交流，丰富校园学术气氛。

今年的 “移动应用创新赛”已经是第五届了，比赛还是由全国高等学校计算机教育研究会主办，浙江大学与苹果公司联合承办。不过由于疫情等因素，比赛的宣讲、报名、初赛、复赛等流程都是在线上举行。本届大赛吸引了来自 370 所高校的 3 千多位选手，参赛项目多达 1000 个，最终共有创纪录的 53 支团队进入决赛。这些团队齐聚浙江大学紫金港校区求是大讲堂，一同角逐最后的最具创新奖。

▲浙江大学—求是大讲堂

今年来自浙江大学的 Seal Create 团队作品《Seal Create》获得了最具创新奖，而一等奖作品分别是：来自南京理工大学 "i-speak" 团队的《Ispeak》，来自台湾地区云林大学 ZURU Studio 团队的《VuVu》，来自哈尔滨工业大学&武汉大学 swifty 团队的《Colorama》。

Ispeak

Ispeak 是一款可以辅助治疗口吃的 App，使用者只需通过 App 所给出的主题与关键字进行发音训练，Ispeak 即可通过数学模型进行分析，给出口吃率与发音中存在的问题。若使用者长期针对这些问题做反复地练习，口吃症状将会得到有效缓解，甚至摆脱口吃。

与竞赛中很多其他 App 一样，Ispeak 加入了社交系统，大家可以分享自己的练习成果。并且 Ispeak 还对 iOS14 进行了适配，新增了小组件功能。

南京大学的同学告诉IT之家，这款软件在开发时遇到最大阻碍就缺少相关的参考文献。由于口吃群体在国内关注度不高，导致此前绝大多数研究成果都是基于英语，团队在设计中文口吃数据评价分析模型的过程中可参考的数据几乎没有。因此笔者相信，在这次开发过程中同学们一定学到很多知识，收获了宝贵的开发经验。

VuVu

VuVu 是一款融入生物知识的教育启蒙小游戏。其画面十分可爱精美，现已上架台湾地区的 App Store。VuVu 的发音来自台湾原住民，在这款游戏中，玩家可以操控原住民进行狩猎、种植农作物、烹饪食物。

其中的猎物、植物等物资融入了生物课本知识，孩子在游戏时即可学习到新知识。目前游戏的生物知识设定在了初中一年级，相信随着游戏的不断完善，VuVu 能融入更多学龄的课本知识。

ZURU Studio 的同学们不仅是游戏美术设计十分精美，易拉宝、宣传册、名片等物料的排版同样很出色，不难看出他们有自己的 VI 系统，细心程度令人钦佩。

Colorama

Colorama 则是针对色弱和部分色盲人士设计的应用，swifty 团队由来自哈尔滨工业大学和南京大学三个本科生组成。这款 App 的特色是色觉补偿算法，软件内置色觉检查图，在使用者进行色觉检测后软件会自动生成色弱者的色弱偏好设置。

随后即可调用 iPhone 摄像头捕捉画面，通过神经网络引擎分析并判断画面信息，对画面中色盲分不清的颜色进行偏移，从而提升视觉体验。Colorama 还可根据使用者的视力情况微调相机滤镜，打造色盲色弱者最喜欢、最合适的相机滤镜。

除此之外，Colorama 还可以通过摄像头来判断红绿灯的状态，并给出文字提示，方便红绿色盲人群出行。

Seal Create

今年最具创新奖 Seal Create 是一款能虚拟体验篆刻过程，并将作品变为实物的篆刻体验 App。IT之家也是体验到了这款 App 整个操作流程：

第一步，使用者可选用不同的章料，现阶段有昌化石、青田石、巴林石、寿山石、木头五种章料可选，在选中章料后右侧会有相应章料的历史、产地信息。

第二步，使用者撰写要刻在印章上的印稿，左侧可以选择印稿笔迹的宽度等设置，整体书写体验和绘画软件近似。当然，Seal Create 也可直接输入文本，然后选取自己喜欢的字体进行篆刻。

第三步，开始篆刻，Seal Create 会创建一个虚拟的篆刻场景，篆刻者可以使用 Apple Pencil 选不同刀具在虚拟的石料上进行篆刻，IT之家进行实测发现篆刻过程是可以篆刻的，但是软件还不能利用 Apple Pencil 的压感和倾斜去模拟不同的雕刻力度与角度，也无法感受到石料的软硬区别。不过 Seal Create 团队成员表示，他们正完善该功能，Seal Create 未来可实现识别使用者的篆刻力度。

第四步，点击预览印章效果，Seal Create 为大家准备了红、黑两种颜色的印泥来预览成品。并可通过右侧 AR 系统虚拟呈现印在实物上的效果，还可创建精美的印章图片用于分享至各社交平台。

▲预览印章效果

▲AR 预览印章效果

▲生成利于分享的图片

最后一步，篆刻者下单后，Seal Create 会利用自研的小铣床雕刻出与预览画面一样的小印章。

值得一提的是 Seal Create 还融入了金币系统，可通过签到、阅读、答题、充值等形式获取金币，解锁更多石料、字体等素材。

IT之家发现 Seal Create 所自创造出来的印章虽然能自定义印章图案，但印章顶部的印钮部分却只有一款设计。Seal Create 面对我们问题所给出的解答是将来会有更多的自行定义印钮，也会联合热门景点、文化地标推出专属印钮。

Seal Create 成员也向IT之家提及他们所构想 2B 和 2C 的两种商业模式，2B 即通过提供软硬一体化的打包方案，将其投放到博物馆、旅游基地等线下场景，为游客提供所见即所得的篆刻服务。2C 则是用户自行下载 App 定制印章下单，Seal Create 会将制作好的印章邮寄给篆刻者。

另外本届大赛还加入了最受媒体欢迎奖，由现场的多家媒体进行投票选出。今年获奖的是来自上海商学院 impulse 团队作品《步履不停》，这是一款辅助盲人出行的 App，可通过 iPhone 摄像头捕捉路面信息，识别盲道、障碍物与红绿灯状态。然后通过 AirPods、Apple Watch 给予语音与震动提示。

笔者体验了一下，戴上眼罩瞬间一脸懵逼。但随后通过 AirPods 中的语音信息提示，我快速地找到了盲道，在遇到障碍物时也能及时收到语音提醒。不过针对于 Apple Watch 的震动提示我的感受确是有些模糊，不清楚具体含义，也许长时间使用后会有不同的体验。

Impulse 的团队成员和IT之家讲述了他们在答辩时所遇到的问题，有导师建议将 AirPods 语音反馈改进一下，因为耳机可能会阻碍使用者收听环境音造成危险。笔者也建议换成 AirPods Pro，在通透模式下进行语音反馈没准效果会更好。

IT之家了解到，虽然移动应用创新赛才举办了五届，但是培养了不少成功的创业家、工程师和老师们。2018 年最具创新奖作品 “知交”论文会在国际计算机学会顶级会议上做了作品展示。2017 年一等奖作品 “StepBeats”已经创业，完成融资。在过去四届比赛的 48 位特等和一等奖项获得者中，有三位成为企业家，三位任大学教职，13 位担任企业工程师。其中有一位工作于位于 Apple 总部，两位从事 Apple 中国的研发工作，更多的还在继续学业。

整场活动，让笔者感受最深地就是学生们出色的作品与面对媒体和老师时的青涩。我若能回到大学时光也想和朋友组队参加这样的比赛，做有社会价值的作品。得不得奖不是最重要的，最重要的是能留下和好朋友一起发挥想象力，倾尽所有心力去迎接挑战的回忆，那种感觉太令人怀念了。

再次感叹，年轻真好！