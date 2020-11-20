macOS Big Sur 更新导致旧款 MacBook Pro 黑屏变砖，苹果提供解决方法

IT之家 11 月 20 日消息 在上周发布 macOS Big Sur 之后，一些 2013 年和 2014 年的 MacBook Pro 用户发现，更新后他们的机器 “变砖”了，机器会卡住并显示黑屏。

目前苹果已经在一份新的支持文档中解决了这个问题，该文档提供了 2013 年或 2014 年 MacBook Pro 机器上无法安装 macOS Big Sur 时该如何处理的说明。苹果建议遇到这些问题的 Mac 用户拔掉外部设备，尝试重启，重置 SMC（系统管理控制器），并重置 NVRAM 或 PRAM。

支持文档给出了具体操作，如下：

按住 Mac 上的电源按钮至少 10 秒，然后松开。如果你的 Mac 处于开启状态，则会关闭。

从 Mac 上拔下所有外部设备的插头，包括任何显示器和 USB 附件，并取出插入 SDXC 卡插槽中的任何卡，然后打开 Mac。

如果问题仍然存在，请按照针对配备不可拆卸电池的笔记本电脑的描述重置 SMC。

如果问题依然存在，请重置 NVRAM 或 PRAM。

苹果表示，如果这些解决方案不起作用，受影响的客户应联系苹果支持部门，以进一步帮助解决该问题。该文件还表示，苹果计划在获得更多信息后更新文章。

IT之家提醒，为了安全起见，那些拥有 2013 年或 2014 年旧款 MacBook Pro 的用户目前应该避免安装 macOS Big Sur 更新，直到有了更明确的修复方案。苹果今天发布了新版本的 macOS Big Sur 11.0.1，但目前还不清楚这是否解决了老款 MacBook Pro 机型出现的上述问题。