苹果 macOS Big Sur 正式版更新导致旧款 MacBook Pro 机型黑屏变砖

IT之家11月13日消息 苹果macOS Big Sur正式发布并开放下载，版本号为macOS 11.0.1(20B29)。苹果近期刚发布了搭载M1芯片的Mac mini、MacBook Air和MacBook Pro新机型，预装了全新的macOS Big Sur。苹果表示，它专门优化了macOS Big Sur，以便在这些基于ARM的新系统上运行，它将提供英特尔版本上没有的主要功能：能够运行iOS和iPadOS App。而Intel应用运行需要先经过Rosetta 2转换编译。

外媒MacRumors报道，大量2013年末和2014年中的13英寸MacBook Pro用户报告称，macOS Big Sur更新正在使他们的设备变砖刷机。在论坛帖子中，有大量用户报告了这个问题，Reddit和苹果支持社区也有类似的问题报告，说明这个问题是普遍存在的。

用户报告说，在更新到macOS Big Sur的过程中，他们的设备被卡住显示黑屏。据报道，在尝试安装更新后，包括NVRAM、SMC、安全模式和互联网恢复在内的按键重置组合都无法访问，没有办法绕过静态黑屏。

看来，遇到问题的绝大多数用户都是2013年底和2014年年中13英寸MacBook Pro的用户，但目前还不清楚到底有多少这些机型的用户受到了影响。另外值得注意的是，这些都是macOS Big Sur支持的最老机型。

Reddit上的一位评论者表示，苹果支持部门告诉他们，需要将MacBook Pro预约维修。另一用户在苹果支持帖子上说，这个问题已经反馈到苹果的工程团队，所以苹果现在应该意识到了这个问题。

IT之家提醒，在明确可能导致该问题的原因以及苹果发布修复方案之前，2013年底和2014年中期的13英寸MacBook Pro用户请不要安装macOS Big Sur。