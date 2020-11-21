三星为 Galaxy Z Fold 2、Buds Live 推出官方皮套

IT之家11月21日消息 三星现已在其韩国市场正式推出了 Galaxy Z Fold2 和 Galaxy Buds Live 的皮革保护套。此外，Galaxy Buzz Live Leather Cover 是三星首款无线耳机皮套。

IT之家了解到，Galaxy Z Fold2 皮革翻盖在韩国的零售价为 99,000 韩元，按当前汇率直接换算约为 582 元，而Galaxy Buds Live 保护套的价格为 22,000 韩元（129 元）。

官方称，Galaxy Z Fold 2 5G 皮套完全覆盖了该手机的所有侧表面。用户在将智能手机放在包中或放在衣服口袋中时，该皮套可以保护它免受刮擦。

三星表示，Galaxy Z Fold 2 5G 皮套具有天然皮革的奢华质感和纤薄的设计，无论是盖合关闭时还是在展开状态下都可以提供舒适的抓握力。而当用户翻开前盖时，该机显示屏会自动亮起，反之则熄屏。

此外，三星 Galaxy Z Fold 2 5G 皮套提供棕色和黑色两种颜色，而 Galaxy Buzz Live 皮革保护套结合灰色和海军蓝色以及鹅卵石图案纹理，采用精心挑选的天然皮革，以提供柔软的手持式握感，而内部则由高强度的聚碳酸酯材料制成，具有不错的耐用性。