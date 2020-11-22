iFixit 拆解显示，iPhone 12 Pro Max 的广角镜头比 Pro 大 47％

IT之家11月22日消息 最新的 iPhone 12 Pro Max 拆解展示了它与 iPhone 12 Pro 所采用的后置镜头模组的不同，包括更大底的传感器和 OIS 机制，这也进一步导致摄像头模块整体更大。

IT之家了解到，苹果 iPhone 12 Pro Max 的 DxOMark 评分为 130 分，而 iPhone12 Pro 的评分为 128 分。

iFixit 的最新拆解显示，与拆卸 iPhone 12 Pro 相比，iPhone 12 Pro Max 仍有一些不同之处。更大的机身代表更大的内部空间，这给了苹果提供了一个机会实现更强大的性能以及更复杂的构造。

相比 Pro，Pro Max 最大的变化是摄像头。由于苹果更换了一个传感器，该机摄像头模块的体积比 iPhone 12 Pro 的要大得多。

iPhone 12 Pro Max 的广角镜头比 Pro 的广角镜头要大 47%，同时保持了相同的分辨率，这使其拥有更大的像素，也因此能够捕捉更多光线，从而在低光环境下提供更好的影像性能。

此外，苹果在该机镜头模组上使用了 OIS 系统，这也意味着它需要更大的空间。

▲ 图源 iFixit

在拆开 iPhone 12 Pro Max 时，第一眼会发现电池有明显的区别，因为苹果继续使用 iPhone 11 Pro Max 采用的 L 形版本，而不是像 iPhone 12 Pro 那样换用更标准的矩形版本。

在四款手机中，它的最大容量为 14.13Wh，远高于 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的 10.78Wh，以及 iPhone 12 mini 的 8.57Wh。不过，与 iPhone 11 Pro Max 使用的 15.04Wh 相比，还是有所下降。

虽然 Pro Max 主要包含相同的组件，但其主板的设计也是不同的。与中型机型一样，它也拥有一个模块化的 SIM 卡读卡器，得益于此该组件可以更方便地维修。

额外的空间还让苹果可以插入其他一些可能受益于更大内部空间的组件。这款机型配备了一个更大的 Taptic Engine 和扬声器。不过拆解人员发现该机内部似乎并没有完全填满，因为有一个黑色塑料元素用来填补 “未使用”的空间。

值得一提的是，iPhone 12 Pro Max 的 “修复度”得分为 6 分 (总分为 10 分)。虽然 iFixit 称赞了屏幕和电池维修的优先性，以及大多数组件的模块化，但使用不常见的螺丝性能、防水措施，以及可能用全盒玻璃，都不利于这款机型的后期维修。