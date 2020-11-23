消息称 OPPO 明年的骁龙 875 旗舰机工程机曾测试双主摄方案

IT之家 11 月 23 日消息 数码博主 @数码闲聊站 今日带来了一份关于 OPPO 明年新款骁龙 875 旗舰机型的爆料消息，除骁龙 875 芯片外，该机预计将采用 3K 级分辨率（目前 Find X2 所宣称的 3K QHD + 实际为 3168*1440），提供高刷新率，支持超级闪充。

除此之外，该机工程机曾测试过全新双主摄方案，采用定制的索尼 IMX7xx 传感器，拥有更大的 CMOS 底和更高的像素支持。

OPPO 在 2020 年 3 月 6 日发布了目前当家旗舰 OPPO Find X2 系列机型，搭载骁龙 865 处理器，拥有 4800 万像素三摄模组，采用 6.7 英寸 120Hz 超感挖孔曲面屏。

而 OPPO Find X 则是 OPPO 在 2018 年 6 月 1 号发布的 Find 系列新一代旗舰手机。作为 OPPO Find 系列的产品，每一代都是当年 OPPO 旗下最顶级最担得起旗舰的产品，预计该博主爆料机型为 OPPO 下一代 Find 系列。

IT之家了解到，OPPO 副总裁、中国区总裁刘波此前明确表示：OPPO 下一代 Find 系列机型预计将于明年第一季度推出。除硬件方面外，OPPO 最近宣布的全链路色彩管理系统有望正式亮相。

▲ OPPO Find X2