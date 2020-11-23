欧洲打算破解 WhatsApp 等通讯服务的数据加密方式

据报道，在巴黎、维也纳、尼斯发生一连串恐怖袭击之后，欧盟（EU）似乎正在为打击已接受端到端加密数据的行动做准备。

在本月早些时候发表的一份联合声明中，欧盟成员国内政部长呼吁各国元首 “慎重思考数据加密问题，以便主管部门能够合法收集和使用数字证据。”

在这份声明发表之前，有几份关于加密数据的欧盟内部文件遭遇泄露。最开始是由 Politico 发布的一份声明，提出了反对端到端加密的一些措施，并以此作为打击虐待儿童内容的一种方式。声明中说道：“对于此类非法内容的打击是争议最小的。”

端到端加密（End-to-end encryption）是一些应用程序和服务（包括 WhatsApp、Signal 和 Facebook Messenger）使用的一种安全工具，旨在提供更高级别的隐私保护服务。

使用端到端加密工具发送的信息在离开发送者的手机或电脑之前会被加密，使用的密钥是交换双方设备的唯一密钥。即使这些信息在传输过程中被黑客或政府机构截获，这些信息也是不可读的，因为只有来自发送方和接收方的设备才能解码这些信息。

这种保密形式给试图监控犯罪团伙通信情况的国家带来了一个问题：只有当你真正能够读取非法信息内容时，拦截非法信息的能力才是有用的。

欧盟的一名发言人表示，长期以来，欧盟立法者一直在公民隐私权和警察机构工作范围之间寻求更妥善的平衡。

欧盟成员国已经在多个场合 “呼吁采取解决方案，允许执法部门和其他主管部门在不禁止或削弱加密的情况下合法获取数字证据。”

正如 7 月安全联盟策略（Security Union Strategy）所述，欧盟选择支持这样一种方式：“既保持加密在保护隐私和通信安全方面的有效性，又能对严重犯罪和恐怖主义做出有效回应。”

欧盟反恐协调员吉尔斯 · 德克尔乔夫（Gilles de Kerchove）试图通过避开 “后门（back-door）”的方式来达到这一目的，他认为这是与 “前门（front-door）”相对应的方法，即与第三方加密提供商展开正式合作，而不是在尚未获得其同意的情况下擅自行动。

而隐私教育评论网站 ProPrivacy 的研究员雷 · 沃尔什（Ray Walsh）却表示，这种方法时不可能的。他在接受媒体采访时表示：“无论你是选择将一个专门开发的辅助接入点称为‘前门’还是‘后门’，其结果都是消除了数据所有权和访问控制，这将会不可避免地会导致一个根本性的漏洞。”

他补充说：“部长们想要鱼与熊掌兼得，但他们似乎不明白，也不想承认，这是不可能的，而且这种行为会有意识地造成数据加密系统的脆弱。如果这类立法获得通过，那么普通公众将会受到极大损害。”

伦敦国王学院（King's College London）的德语区、欧洲与国际研究讲师亚历克斯 · 克拉克森（Alex Clarkson）指出，类似这种正在讨论中的措施 “已经成为政府议程中持续进行的一部分。”

但他和沃尔什都强调，目前还只是讨论而已。

克拉克森将这些提议简单地描述为 “官僚机构正在做什么”，是由一系列决策组成的政治 “愿望清单”中的一部分。他表示：“这些系统中的某些部分会催生一种冲动，而系统的另一部分会对这种冲动进行制衡。但这并不一定意味着，他们会选择这些决策。”

尽管如此，沃尔什还是担心这种所谓 “后门”的方式会引起争论。他说：“这将给国家安全和数据隐私带来问题，但实际上却并不会降低犯罪分子找到秘密通信方式的可能性，比如通过暗网或其他加密方式。”

他表示：“在任何自由开放的社会中，能够进行私下的自由交流是一项基本人权。剥夺公民在不被观察的情况下分享信息的能力，将导致更大程度的自我审查，使人们无法行使言论自由的权力。”