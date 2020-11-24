三星 Galaxy S21 系列模具曝光：超高辨识度相机暗示强悍影像实力

根据此前多方透露的消息，不出意外的话全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望提前至明年 1 月发布，包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三个版本。随着发布时间的日益临近，关于该系列新机的外观和配置细节得到越来越多的曝光。现在有最新消息，继多番渲染图后，近日有外媒进一步晒出了据称是 Galaxy S21 系列的 1：1 机模。

据外媒最新发布的信息显示，以上机模可能是保护壳厂商用于配合手机壳制造的。而与此前曝光的消息基本一致，全新的三星 Galaxy S21 系列依旧提供三个版本，大体上将延续前代的设计语言，不出意外的话正面依旧是挖孔全面屏设计。而机身背部则进行了不小的改变，最主要的就是后置相机模组的区域进行了重大调整，不仅意味着更强悍的影像实力，同时也使得该系列机型的辨识度极高。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列将依旧包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三款，除了将首发搭载全新的骁龙 875 外，还将推出搭载自家全新的三 Exynos 2100 移动平台的版本，同为 5nm 工艺制程，均将采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”。此外，超大杯的 S21 Ultra 还将有望同时支持开启 2K 分辨率和 120Hz 高刷新率，搭载一颗全新的 1.08 亿像素传感器，并配备 S-Pen 手写笔。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望提前至明年 1 月亮相，将首发搭载高通骁龙 875、三星 Exynos 2100 两款 5nm 旗舰芯片，并且将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。至于更多详细信息，我们拭目以待。