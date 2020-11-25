郭明錤：苹果 iPhone 12 Pro/Pro Max 需求优于预期，12/12 mini 低于预期

IT之家 11 月 25 日消息 天风国际分析师郭明錤今天发布报告称，其最新的调查指出，iPhone、iPad、Apple Watch 与 Mac 在 4Q20 需求与 2021 年展望优于预期，上述产品关键之供货商股票值得投资人关注。

报告称：

1. iPhone。iPhone 12 Pro 与 Pro Max 需求优于预期，抵消 12 与 12 mini 低于预期之需求，故整体 iPhone 出货优于预期。我们正向看待 iPhone 12 系列在 1H21 的出货动能与新款 2H21 iPhone 的换机需求。

2. iPad。新 iPad Air 需求优于预期，展望 2021 年，我们预测 iPad 成长动能来自新技术采用 (如：mini LED、5G 支持等) 与 2H21 新低价 iPad。

3. Apple Watch。新款 Apple Watch 6 与 SE 需求优于预期，我们预测 2021 年新款 Apple Watch 出货动能将受益于创新健康管理功能与外观设计改善。

4. Mac。配备 M1 的 MacBook 机种需求优于预期，我们正向看待预计在 2H21 发售、配备 Apple Silicon 与全新外观设计的 MacBook 新机型。

IT之家了解到，报告还称，AirPods 出货低于预期，预测 AirPods 出货量在 1H21 将持平或衰退 5–10%，低于市场预估的 20% YoY 增长。AirPods 1H21 出货低于预期的原因有下列 3 个：

1. 上游零部件供应紧张，而 iPhone 取得共享零部件的优先权高于 AirPods。

2. 市场因 iPhone 取消随机赠送有线耳机，对 AirPods 需求过于乐观。

3. AirPods 3 出货时间可能会延期至 2Q21 末期，故换机需求在 2H21 才会较明显。