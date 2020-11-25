苹果 M1 Mac 用户报告蓝牙连接问题：外设经常会断开

IT之家 11 月 25 日消息 据外媒 AppleInsider 报道，一些新的 M1 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini 的用户正面临蓝牙连接问题，并且对 Mac mini 来说，这种情况尤其令人烦扰。

YouTuber Patrick Tomasso 指出，问题包括经常与外设断开连接，甚至完全失效等。

在一条推文中，Tomasso 概述了他的 M1 Mac mini 的连接问题，并指出论坛上许多帖子都反映了这个问题。在 Reddit 上，一些 M1 Mac 用户抱怨说，包括鼠标、键盘和耳机在内的第一方和第三方外设都遭受了间歇性断连的影响，受影响的设备包括苹果的 AirPods。

问题似乎出在苹果的硬件或 macOS Big Sur 上，因为用户能够使用该公司的 Unifying Receiver 蓝牙加密狗成功连接罗技配件。一位 Redditor 联系苹果公司更换了他的 Mac mini，但替代品也出现了同样的问题。

IT之家了解到，苹果设备并非第一次出现蓝牙问题，例如在 2014 年，用户抱怨在更新到当时的 OS X Yosemite 后，Magic Mouse、Magic Trackpad、苹果无线键盘和第三方无线配件的性能迟缓。

目前尚不清楚有多少 M1 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac mini 设备受到影响，苹果也尚未确认这一问题。