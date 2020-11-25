苹果第二颗自研处理器曝光：或命名 M2，将用于桌面 Mac 电脑

IT之家 11 月 25 日消息 苹果新款 MacBook Air、MacBook Pro 以及 Mac mini 搭载了苹果首款自研桌面处理器 M1，根据众多媒体的评测来看，这款处理器表现惊艳，在性能和功耗方面都能让深耕桌面处理器市场多年的英特尔汗颜。现在有消息称，苹果的第二颗 Apple Silicon CPU 也已经在准备中。

据微博数码博主 @手机晶片达人 爆料，苹果预计在明年下半年推出第二颗 Apple Silicon 芯片，命名暂称 M2，内部代号为 Jade，据悉该芯片将用在苹果的桌面 Mac 上。

此前就有外媒报道称，针对苹果下一代的 Mac 芯片，外媒预计会命名为 M2 或 M1X。在制造工艺上，今年推出的 M1 芯片采用的是台积电的 5nm 工艺，这也是目前最先进的芯片制程工艺，下一代的 Mac 芯片，在制造工艺上预计也会升级，如果在明年推出，预计就将采用台积电的第二代 5nm 工艺，这一工艺计划在明年大规模投产。

IT之家了解到，苹果曾表示，预计在两年内将 Mac 产品线全部转向自研 Apple Silicon 芯片，因此我们将在明年看见搭载苹果自研芯片的 iMac 电脑可能性非常大。