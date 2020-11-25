微软计划阻止 Chromium 浏览器以管理权限启动，遭到谷歌工程师质疑

IT之家11月25日消息 外媒Windows Latest报道，微软最近的Chromium提交表明，微软正在努力增加一种“去高级权限”浏览器的方法，这意味着它不希望用户因安全问题而以高级或管理权限启动浏览器。这个名为“当启动浏览器时自动去掉高权限”的提交被提交给了Chromium Gerrit，并得到了一些有趣的回应。

微软公司认为，浏览器能够自动切换出高级权限，并在普通用户权限下重新启动，将有助于解决从高级权限浏览器下载的可执行文件以管理员权限运行，导致轻易访问系统文件等问题。微软表示，浏览器提升权限是“不必要的”，而且会造成问题。

不过，这一想法遭到了谷歌工程师的质疑，他们提出，选择权必须在用户手中，通过提示让用户知道浏览器被提权可能是一个更好的想法。微软表示，它曾尝试在一角设置“气泡对话框”警告通知，但注意到当浏览器从已安装的程序或其他提权程序中启动时，该提示显示“频率更高”，这导致了许多用户的抱怨。

IT之家获悉，目前，工程师们的讨论指向研究一项功能，即自动去掉从权限提升的浏览器中下载和可执行文件的运行权限。这样可以保证用户在需要的情况下，明确运行安装程序或其他具有提升权限的程序，避免让浏览器自动运行提权程序。