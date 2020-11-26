M1 潜力巨大，苹果硬件 + 系统已埋下无限可能

当外界以为苹果对于之前 M1 芯片的种种说辞只是传统的官方广告术语的时候，上周的真机一亮相，就让绝大部分质疑声烟消云散，甚至是换来了一片赞美声。当前辈们的 Arm 架构 PC 产品都顶着各种吐槽在市场上艰难撑着门面的时候，苹果的 Apple Silicon 却迎来了一个巨大的开门红，并且悄悄为后续产品埋下了无限可能。

不讲武德的 M1

在产品上市之前，M1 便流出了跑分数据，这些数据的曝光无疑有着苹果官方的巧妙安排，用来为新产品的销售进行预热。M1 的跑分数据一出无疑便给众人以惊喜，配备自研 M1 芯片的 MacBook Air，低配 8G 内存，出厂预装 macOS 11.0.1 系统，最终单核得分为 1687，多核得分为 7433。这一仅仅是入门款机型的产品，在跑分上甚至超越了配备英特尔 i9-10910 芯片的 iMac 及配备英特尔 i9-9980HK 的 2019 款 16 英寸 MacBook Pro。

尽管不服可以跑个分，但真正让外界所折服的是苹果 M1 设备最终的生产力表现，当新机来到消费者手中后，人们发现，即便是低配版的 MacBook Air 在 4K 视频剪辑、4K 视频导出上也胜过去年搭载英特尔 i9 处理的 MacBook Pro 及 iMac 产品。而这还是一台没有主动散热风扇的设备。然而 MacBook Air 的价格却远远低于上述的旗舰产品，市场也开始期待苹果未来能在高端机型上，通过搭载自研芯片带来更加强悍的性能表现。

甚至 M1 芯片还部分补强了 Mac 电脑在游戏上的短板，消费者们发现，这台电脑能够在无噪音的情况下运行此前根本运行不动的游戏，整机发热量控制的也非常好。

至此，加上 5nm 制程的顶尖工艺，让 M1 芯片成为了上周 “不讲武德”的代名词。

硬件有望迎来大创新

然而，种种迹象显示，苹果 M1 芯片还仅仅只是个开始。例如 M1 芯片版的 MacBook Air 实际上并不是苹果的首款无风扇笔记本电脑产品，该公司曾在 2015 年推出了无风扇的 12 寸 MacBook，有意思的是，当时该产品在宣传语中所使用的 “先于时代”与现在的 “Mac 的未来”无疑都在诠释着类似的含义。但该产品几代产品一直受限于酷睿 m 处理器有限的性能，无法被更多消费者所认可。但现在，该系列将会重新被发布的消息此起彼伏，甚至有望具备蜂窝连接能力，而 M1 无疑更是该系列机型的理想芯片之选。

即便是现在正在销售的 MacBook Air、13 寸 MacBook Pro、Mac mini 都在设计上有着巨大的提升空间，这三款产品目前的外观设计均为原来的 X86 处理器所打造，而将内存、GPU、NPU 等全部封装进一颗 SoC 中的 M1 给了机身内部更大的空间，例如现在新款 Mac mini 内部就富余出巨大的空间。实际上，这三款产品同样在使用 M1 芯片后，均有实现更加轻薄机身的设计空间，要知道目前 MacBook Air 的 1.29kg 的重量，在目前的轻薄本竞争中实在没什么优势可言。

与此同时，M1 也无疑能让苹果摆脱此前在笔记本产品设计中的散热问题，已有测试显示，即便是配有风扇的 M1 芯片版 13 寸 MacBook Pro，也能保持一个十分安静的工作状态。这样让此前饱受诟病的苹果在 16 寸产品上单管压 i9 的问题迎刃而解。散热、噪音将不再是苹果电脑的痛，而一下成为了苹果电脑的优势。

14 寸 MacBook Pro、Mini LED 也传闻已久，根据分析师郭明錤的预测，使用 Apple Silicon 和全新设计的新款 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 将在 2021 年第二季末或第三季推出，并可能配备 Mini LED 屏幕，届时无疑将掀起一波新的市场热潮。

Big Sur 系统蕴藏大悬机

苹果电脑目前所搭载的 macOS Big Sur 系统无疑也蕴藏着巨大玄机，全新的界面设计，从菜单顶栏、控制中心、侧边栏小部件、系统图标、大量应用中的全新 UI，都与 iOS、iPadOS 更加保持一致，整体上给人以一种可触控的风格。假如，未来苹果决定跟风 PC 阵营，为 macOS 系统加上可触控的屏幕，用户则可以更加顺手的进行操作。

另一现象也间接有所证明，搭载了 M1 芯片的 Mac 电脑，已经可以在 App Store 中下载 iOS 与 iPadOS 中的应用进行使用，这些应用可以流畅的在电脑中运行。而这些应用实际上均为触控所设计，使用目前的触控板及鼠标均无法达到最佳的使用效果。而一旦 Mac 实现可触控化，或引入新的交互方式，无疑将让搭载 M1 芯片的设备在体验进一步提升。

M1 芯片是被苹果冠之以 “One More Thing”名号的产品，它的前辈 iPhone 无疑重新发明了手机，并开创了一个全新的智能手机时代。无疑 Apple Silicon 的 Mac 时代也即将到来，只是不清楚的是上次倒下了诺基亚，这次倒下的会是谁？