你的 M1 Mac 应用兼容性如何：可用免费开源工具检查

IT之家 11 月 25 日消息 苹果公司推出了首款自研基于 ARM 架构的 Mac 芯片 M1，配备 8 核中央处理器、8 核图形处理器和 16 核架构的神经网络引擎，CPU、GPU、机器学习的性能及能效，较目前的产品都有明显提升。IT之家获悉，苹果自研 M1 采用目前行业最先进的 5nm 工艺打造，集成 160 亿个晶体管。苹果 MacBook Air 、MacBook Pro 13 英寸、Mac mini 首批搭载 M1 芯片。

外媒 9to5 Mac 报道，我们最近看到了一些有价值的应用和游戏数据库，跟踪所有为苹果 Silicon 优化的软件。现在，开发者 DigiDNA 制作了免费开源应用 iMazing 系列，可以在本地检查 Mac 上的所有应用是否与 M1 芯片兼容。

正如之前分享的那样，苹果 Silicon 官方对应用的支持提供只需微调的效率和令人印象深刻的性能，但即使是通过 Rosetta 2 翻译层运行的 X86 应用也运行得非常好（macOS Big Sur 提示你第一次下载 Rosetta 2 后自动发生）。Rosetta 翻译非常好，M1 Mac 甚至在很多情况下可以比英特尔 Mac 更快地运行 x86 指令应用。

如果你想用更完美的方式检查自己的应用，可以通过 iMazing 的免费开源应用 “Silicon”来检查苹果 Silicon M1 Mac 兼容性。

你可以在 iMazing 的网站上找到 Silicon 的免费下载，你可以在 GitHub 上查看该应用的源代码（点此下载）。

Silicon 可以让你拖放单个应用程序来检查兼容性，也可以一次性检查整个应用程序文件夹。

瑞士开发商 DigiDNA 制作的 iMazing 是一款比苹果 Finder/iTunes 中提供的 iPhone、iPad、iPod 管理器更强大的应用程序。并且还制作了各种其他有用的应用程序。