苹果 iPhone 12 Pro 拆解：物料成本约 2665 元，韩国零部件占比最高

据报道，对于苹果 iPhone 智能手机来说，韩国供应商正在变得越来越重要。对最新的 iPhone 12 Pro 进行的拆解显示，韩国制造的零部件占手机总价值的 26.8%，相比去年的机型有了大幅度的提升，而且韩国零部件在整机中所占的比例，比美国制造的零部件占比更高。

苹果公司之所以使用了更高比例的韩国造零部件，主要是因为该公司决定在今年发布的 iPhone 12 系列全系产品中使用有机发光二极管（OLED）技术，这些屏幕是由韩国企业三星显示器公司和 LG 显示器公司所提供的。

外媒与东京研究机构 Fomalhaut Techno Solutions 合作，对今年 10 月发布的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 进行了拆解。

Fomalhaut 发布的数据显示，高端 iPhone 12 Pro 的成本为 406 美元（约 2665 元），其中韩国和美国零部件分别占了 26.8% 和 21.9%。与去年秋天上市的使用 LCD 显示屏的 iPhone 11 相比，韩国零部件在总价值中的占比大增了 9.1%，而美国零部件的占比则相应下降了 3.9%。

这一结果显示出了亚洲零部件供应商对 iPhone 的重要性。由于苹果在 iPhone 12 中用 OLED 屏幕替代了此前使用的 LCD 屏幕，三星显示器公司的贡献值上升尤其明显。以三星为首的韩国供应商，在当前的 OLED 技术方面占据全球主导地位。

与今年春天上市的 iPhone SE2 相比，韩国零部件在整机中的份额提升了 22.4%，而日本产零部件的占比则下降了 12.1%。苹果在较低端的 iPhone SE2 和此前的产品中都使用了 LCD 屏幕，这些屏幕主要来自包括日本显示器公司（Japan Display）在内的日本厂商。除了显示屏之外，三星也为苹果 iPhone 12 提供内存芯片。

然而，虽然不再为苹果供应屏幕零部件，但是日本科技企业对 iPhone 的贡献依然非常大。拆解结果显示，索尼是 iPhone 12 Pro 的三个相机镜头所使用的 CMOS 图像传感器的主要供应商，包括广角和长焦镜头。这些传感器的售价约为每个 5.4 美元至 7.4 美元。

iPhone 12 系列手机还使用了许多用于实现 5G 网络兼容性的零部件以及高性能芯片。为了控制噪音已经对电路进行保护，设备使用了许多被动元器件，其中一些原件的体积与圆珠笔尖大小相近。在这些原件的生产方面，日本企业更有优势，是 iPhone 12 中相关原件的主要供货方。iPhone 12 还使用了村田制作所（Murata Manufacturing）生产的叠层陶瓷电容，和太阳诱电（Taiyo Yuden）生产的功率电感。设备的电路板上可以找到 1600 多个被动部件。

iPhone 12 不但支持 5G 网络，而且机身外形设计得很小巧，设备重量为 162 克，比 iPhone 11 少了 32 克，这主要归功于设备使用了体积更小的振动马达和电池。马达体积小了约三分之一，重量比前代产品轻了十多克。

为了给其他部件腾出更多空间，iPhone 12 的电池容量减少了 10%。电池芯是由日本 TDK 公司在香港建立的子公司 ATL 提供的。

虽然电池容量变小，但是苹果公司表示，新款 iPhone 可以像早期机型一样，长时间播放音乐和视频。分析师表示，电池变小但是续航未减的原因，主要是新机使用了更先进的省电措施，比如使用了最新的 5 纳米芯片，放弃了此前使用的 7 纳米芯片。