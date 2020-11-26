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三星 S9/S9+ 国行 One UI 2.5 更新发布：无线 Dex、横屏分屏键盘、增强专业视频拍摄

2020/11/26 15:20:13 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 11 月 26 日消息 近期，三星 S9、S9 + 国行手机开始推送 One UI 2.5 系统更新，IT之家获悉，本次更新带来了Samsung DeX 无线连接、附近 WLAN 信号强度可以测量、息屏提醒上支持 Bitmoji 贴纸、在横屏模式下支持分屏键盘、相机增强了专业视频功能、应用了最新的安卓安全补丁。

下面是更新内容：

●Samsung DeX

支持无线 DeX 连接。

通过 Wlan 直连与电视无线连接 (兼容Miracast)。

★快捷面板一 DeX

建议使用 2019 年之后发布的三星智能电视。

支持屏幕缩放和字体大小选项，允许定制各种显示尺寸。

●WLAN

- 如果附近 WLAN 信号强度可以测量，将显示为非常快、快、正常或慢。

* 此功能可以在 “网络质量信息显示 " 设置中开启或关闭。

●息屏提醒

- 息屏提醒上支持 Bitmoji 贴纸。(时钟风格)

●三星键盘

- 在横屏模式下支持分屏键盘。

在键盘设置页面的“管理输入语言”屏幕上，搜索功能已更新，以方便用户查找想要添加或删除的键盘输入语言。

●相机

- 增强了专业视频功能。

●应用了最新的安卓安全补丁。

- 提高了设备的安全性。

为了更好的使用您的设备，请使您的设备保持更新，并定期检查软件更新。

* 由于数据下载及相关操作，在软件升级或更新期间，设备的温度可能会暂时升高。

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关键词：三星S9One UI

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