国产处理器以及国产电竞主机亮相世界互联网大会：国产固件及国产操作系统

IT之家 11 月 23 日消息 以 “数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题的世界互联网大会 • 互联网发展论坛于 11 月 23 日至 24 日在浙江乌镇举行，现已正式拉开帷幕。

而今日上午，科技博主 @蚁工厂 放出了一张在世界互联网大会上拍摄到的国产处理器产品，其中一款是中国科学院计算所的龙芯 3 号，另一款则是中国电子信息产业集团有限公司的飞腾 FT-2000+/64 和 FT-1500A/16 处理器。

除两款处理器外，他还曝光了一款基于 FT-2000/4 处理器的电竞主机，同样由中国电子信息产业集团展出，搭配 32GB DDR4 内存，配备 8GB 独立显卡，还拥有 1 个千兆网卡、6 个 USB 接口，提供 HDMI 及 DP 接口，还支持双显，采用国产固件及国产操作系统组成。

IT之家了解到，飞腾处理器，又称银河飞腾处理器，是由中国人民解放军国防科学技术大学研制的一系列嵌入式数字信号处理器（DSP）和中央处理器（CPU）芯片。而该系列芯片商业化则由上述中国电子信息产业集团有限公司旗下的天津飞腾信息技术有限公司负责。

该系列处理器是我国比较先进的处理器型号，例如超级计算机天河二号中，就使用了 4096 颗 FT-1500 处理器作为计算节点前端处理器。

该博主展示的飞腾 FT-2000+/64 是一颗在 2017 年推出的国产芯片，基于 64 核 ARM 架构，采用台积电（TSMC）的 16 nm 工艺制造，主频 2.0~2.3GHz，支持八条 DDR4-2600 内存，典型功耗 100W。

FT-2000/4 发布于去年 9 月，集成 4 个飞腾自主研发的处理器核心 FTC663，兼容 64 位 ARMv8 指令集，采用 16 nm 工艺制造，主频最高 3.0GHz，最大功耗仅 10W。

而 FT-1500A/16 是该公司于 2016 年推出的一颗 16 核 64 位 ARM SoC，采用 28 nm 工艺制造，工作主频为 1.5 GHz，最大功耗为 35W，可用于服务器，通信和基础结构应用程序。

龙芯 3 号就很熟悉了，是龙芯旗下一系列的 64 位多核系列处理器 , 主要面向桌面和服务器等领域。具体可分为 5 款，详细内容不再多说，部分信息如下图所示。

▲ 图源 @蚁工厂，下同