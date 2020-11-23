2020 年世界互联网发展指数排名发布：美国第一中国第二

IT之家11月23日消息 据澎湃新闻今日的消息，今日在浙江乌镇召开的 2020 世界互联网大会 · 互联网发展论坛，几大参与机构共同发布了《世界互联网发展报告 2020》和《中国互联网发展报告 2020》蓝皮书。蓝皮书由中国网络空间研究院编撰，北京邮电大学、国家工业信息安全发展研究中心、北京大学、清华大学、中国信息通信研究院、北京航空航天大学等科研机构共同参与。蓝皮书公布的世界互联网发展指数表明，前五名分别为美国、中国、德国、英国、新加坡。

▲图片来自世界互联网大会官网

《世界互联网发展报告 2020》中提到，发展指数从基础建设、创新能力、产业发展、互联网应用 、网络安全以及网络治理六个方面综合地测量和反映一个国家的互联网发展水平。

该发展报告选取的国家包括：美洲的美国、加拿大、巴西、阿根廷、墨西哥、智利、古巴；亚洲的中国、日本、韩国、印度尼西亚、印度、沙特阿拉伯、土耳其、阿拉伯联合酋长国、马来西亚、新加坡、泰国、以色列、哈萨克斯坦、越南、巴基斯坦、伊朗；欧洲的英国、法国、德国、意大利、俄罗斯、爱沙尼亚、芬兰、挪威、西班牙、瑞士、丹麦、荷兰、葡萄牙、瑞典、乌克兰、波兰、爱尔兰、比利时；大洋洲的澳大利亚、新西兰；非洲的南非、埃及、肯尼亚、尼日利亚、埃塞俄比亚。

据IT之家此前消息，截至 2019 年底，我国移动互联网用户规模达 13.19 亿，占据全球网民总规模的 32.17%。蓝皮书提到，2020 年全球互联网用户继续保持增长势头。根据《2020 年数字报告》的统计数据，全球互联网用户数约为 45.4 亿，普及率达 59%，比 2019 年增长了近 3 亿。截至 2020 年 5 月，中国开通的 5G 基站超过 20 万个，并以每周新增 1.5 万个的速度增长。

蓝皮书指出，中国的互联网基础设施建设稳步推进，尤其在移动基础设施和应用基础设施方面取得了一定成就。2020 年，中国加速布局新型基础设施建设，全国各地纷纷发力数字基建，一批重大项目不断落地。与此同时，中国 5G 部署在不断提速，截至 2020 年 4 月底，中国 5G 领域融资案例有 2741 个，总规模达到 2505.14 亿元。2019 年，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商在 5G 方面投资超 400 亿元，预计 2020 年投资约 1800 亿元，投资增幅超过 300%。