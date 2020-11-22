Flash 动画、游戏和玩具「被扫入」互联网档案馆

IT之家11月22日消息 外媒 Neowin 报道，Internet Archive（互联网档案馆）是一个非营利性的数字图书馆，在 Adobe 结束对 Flash 支持的前几周，该组织已经来拯救 Flash 动画、游戏和玩具。该组织宣布，它现在正在保存这些类型的 Flash 内容。

该组织已经在其 Emularity 系统中加入了对 Flash 的支持，这样一些 Flash 内容就可以像以前一样在浏览器中播放。这一举措使用了 Internet Archive 目前正在开发的 Flash 模拟器 Ruffle。

IT之家获悉，现在，该组织专门针对 Flash 的收藏品库里有 1000 多个游戏和动画，如 Badger、Mario Combat 和 Loituma Girl 等，你可以通过其模拟器访问这些老的 Flash 项目。Internet Archive 表示，这种体验几乎就像你在浏览器中安装了一个 Flash 插件一样。

也就是说，Ruffle 还没有实现对 Flash 的完全兼容，但被保留下来的内容在浏览器中的播放会和以前一样流畅。不过，只有当你的浏览器支持 WebAssembly 时，你才能查看该集合。这些浏览器包括 Google Chrome、Firefox、Safari 和 Microsoft Edge。