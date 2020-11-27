曝诺基亚 9.3 PureView 5G 将推迟到明年

IT之家11月27日消息 诺基亚 9.3 PureView 5G 将搭载高通骁龙 865 旗舰平台，而下一代高通骁龙 875 芯片预计将在 12 月初发布，因此此前几乎所有人都认为诺基亚 9.3 PureView 5G 将在骁龙 875 之前发布，也就是 11 月或 12 月。

而现在外媒 @nokia_anew 表示，他们已经收到确切消息称，诺基亚 9.3 PureView 不会在今年出现了，该机将被推迟到 2021 年上半年上市。但目前仍没有确切时间。

据目前已有爆料信息，诺基亚 9.3 将搭载 5G 芯片骁龙 865 芯片，提供 6GB/8GB LPPDDR4X 运存和 128/256 GB 存储，采用 6.29 英寸 QHD + 显示屏，支持 2K+120Hz，后置五个蔡司认证摄像头，运行安卓 10 系统，内置 4500 mAh 电池，支持无线充电，有望采用前置 32MP 屏下摄像头。详情可参考IT之家此前报道。

而此前 Nokia anew 称，这款设备的价格将至少为 800 欧元（约合人民币 6262元）。

虽然该机大概率不会在近期与大家见面了，但按照诺基亚的节奏来看预计也不会太迟。