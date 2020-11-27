《人类一败涂地》手游 12 月 17 日上线，售价 12 元

IT之家 11 月 27 日消息 根据人类一败涂地手游的消息，沙雕模拟游戏《人类跌落梦境》正式确定发售日，12 月 17 日上线 TapTap 和 App Store，首发优惠价 12 元。

游戏截图：

官方表示，国服手游版本将会提供官方服务器支持，并将国际服 4 人联机上限提升至 8 人，Double 的快乐和猪队友都在路上；全新操作模式将加入手机版，让 “垂直爬墙”，“甩手爬墙”，“海豚跳”成为可能，游戏还将支持 60 帧解锁，还原 PC 原版体验。国服将会引入基于 TapTap 社区的好友和邀请系统，这也是该系统第一次在游戏中实装。

IT之家了解到，《人类：一败涂地》（Human: Fall Flat）是一款由 No Brakes Games 开发并由 Curve Digital 发行的平台益智电子游戏。游戏于 2016 年 7 月 22 日在 Microsoft Windows 平台发布，在 2017 年 5 月发布 PlayStation 4 和 Xbox One 版本，在 2017 年 12 月发布任天堂 Switch 版本。《人类：一败涂地》属于一款物理益智游戏，玩家操纵名为鲍勃的可自定义人物。鲍勃并没有任何超能力，纯粹只是个普通人类。玩家可以让他拿起物品以及用着双臂并用头张望来爬上壁架。