曝微软 Win10X 将只随新设备预装：预计 2021 年发布，采用圆角 / 柔和 UI

IT之家11月27日消息 外媒 Windowqs Latest 报道，Chrome OS 竞争对手，微软新系统 Windows 10X 有望在明年亮相。

几年前，微软开始为经济型设备开发一款简化和锁定版 Windows 系统——Windows 10X(原名 “Lite OS”)仍将于明年年初在微软合作伙伴的中端设备上亮相。

Windows 10X 基于 Windows Core OS 打造，它将采用静态应用启动器取代标志性的 “开始菜单”。这将是微软第一个放弃开始菜单动态磁贴支持的操作系统，意味着你无法在新的 “应用启动器”上查看实时天气、事件等。

IT之家获悉，这款基于 Windows Core OS 的模块化操作系统还将放弃微软的单色设计，采用彩色图标、按钮等。它将重新带来圆角或柔和的曲线 UI，微软将为经济型设备优化操作系统，可适配只有 4GB 内存的设备，也将在更大内存的设备上出货。

Windows 10X 仍有望在未来几周内达到 RTM 状态，届时首先为 OEM 制造商准备。微软还在与厂商合作，为 Windows 10X 优化的 “通用 Windows 驱动程序”，但驱动程序的结构不会有任何变化。

Windows 10X 最初将只提供单屏体验，“中端”设备将于 2021 年春季开始出货，暂不支持 Win32 桌面应用。

微软将允许高级用户或企业使用一种名为 “Cloud PC”的互联网技术来访问他们喜爱的 Win32 桌面应用，该技术将与 Office 365 同步。

微软消息人士澄清，微软不会允许用户在现有设备上安装 Windows 10X 操作系统。就像 Windows 10 ARM、Chrome OS 或 iOS 一样，Windows 10X 将只随新设备一起出货。当然，你可以通过手动创建一个可启动的镜像来 “非官方”地部署到其他设备上。

在内部，Windows 10X 被定位为 Chrome OS 的直接竞争对手，微软将针对教育领域打造新特性。