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三星正开发和测试 Win10 截图录屏应用：功能丰富，仅自家笔记本能用

2020/11/28 7:26:37 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 28 日消息 Windows 10 中没有内置录屏应用，这个功能现在几乎是移动平台的标配。

三星似乎要改变这一点，外媒 Alumia 报道称该公司正在为他们的 Windows 10 笔记本电脑开发一款相当不错的录屏应用。这款应用名为 “Samsung Screen Recorder”，应该可以满足用户的基本需求。

启动后，该应用将具有一个始终处于顶部的应用栏，允许用户做以下事情：

  • 开始屏幕录制

  • 拍一张截图

  • 启动网络摄像头窗口

  • 启动应用程序设置

您可以选择要录制的屏幕（对于双显示器设置很有用），选择一个网络摄像头作为源，并调整以下参数。

  • 录制的视频分辨率（最高 720×480 的低质量）

  • 音频开 / 关（和音源选择）

  • 是 / 否在录制过程中显示光标图标和相关的点击效果

  • 选择要保存视频的文件夹

  • 屏幕截图的图像格式选择（PNG、JPEG、TIFF 和 BMP）

  • 快速自定义键盘输入

  • 其他信息、应用使用指南等

IT之家了解到，这款应用目前正在微软商店进行测试，发布后将只适用于三星笔记本电脑。值得庆幸的是，微软正在开发一款功能类似的 Powertoy（视频 Gif 编辑器），但可能功能较少。

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关键词：Windows 10

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